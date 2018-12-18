Александр Кожевников: Лимит на легионеров давно надо отменять

Хоккей 18 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о лимите на легионеров, лидерстве в чемпионате КХЛ ЦСКА и шансах молодежной сборной на МЧМ-2019.

– ЦСКА сметает всех соперников на своем пути – 18 побед подряд. Способен кто-нибудь остановить московских армейцев в чемпионате?

– Любая серия когда-нибудь прерывается. Но если говорить глобально, то остановить ЦСКА будет трудно. Очень ровная и системная команда. Посмотрим, как армейцы сыграют в Хельсинки и Санкт-Петербурге на этой неделе.

У ЦСКА нет слабых мест. Очень сильные вратари, настоящие глыбы. А в атаке решить исход матча может едва ли не каждый. Прибавили Окулов, Толчинский, Хансен.

Впрочем, в плей-офф случаются необъяснимые вещи. В прошлом сезоне СКА, которому заранее отдали Кубок Гагарина, проиграл ЦСКА. Ладно, ЦСКА – базовому клубу сборной номер два. Но когда лет десять назад очень сильный по составу СКА уступил в первом круге «Спартаку», это стало мегасенсацией. Плей-офф привлекает непредсказуемостью.

– Способна ли эта молодежная сборная завоевать золотые медали в Ванкувере-2019? Или команда, собранная Валерием Брагиным, проходная, которая может в Канаде разве что попылить?

– Брагин ведь сам не раз говорил, что они едут в Канаду за победой. Хотя победить хозяев будет очень сложно. Но давайте вспомним Баффало не прошлого года, а 2011-го. Нашу молодежку отправляли на четвертое место. В лучшем случае. А после поражений на старте от канадцев и шведов на ней поставили крест, забыли. А наши в плей-офф положили на лопатки Финляндию, Швецию и в финале Канаду.

Какие слагаемые успеха молодежной сборной я вижу? Вратари, пара звезд и командный дух. О вратарях этой сборной ничего сказать не могу, но их хвалят. Звезды – Кравцов, Шэн, Костин. Ну а командный дух Брагин организует, можете не сомневаться.

Сейчас подтянули 17-летнего Подколзина и правильно сделали. Лучший юниор должен идти на повышение. Хотя бы на перспективу. Так поступали с Фетисовым, Федоровым, Могильным, Буре, Ковалевым, Овечкиным, Черепановым. Для Александра Овечкина первый из его трех молодежных чемпионатов мира вообще остался лучшим. Из Галифакса он вернулся с золотой медалью.

– На прошлой неделе после совещания руководителей клубов КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко намекнул, что отменил бы лимит на легионеров. Стоит ли лиге пойти на этот шаг?

– Стоит. Надо. Я давно об этом говорю. Раз КХЛ называет себя профессиональной лигой, да еще сильнейшей в Европе, эта мера назрела. Нас пугают тем, что в этом случае клубы наводнят канадцы и американцы средней руки, которые задвинут доморощенных молодых игроков. Но эти доморощенные созревают у нас лет к 25. Несколько лет уходит у них на ликбез. А это недоработка детских школ, которые, как утверждает на каждом углу президент ФХР Владислав Третьяк, работают продуктивно. В этом у меня большие сомнения.

Не надо бояться конкуренции. Конкуренция – двигатель прогресса. На Кубке Первого канала мне понравились молодые шведы. Вроде бы приехала проходная, как вы говорите, команда. Но какая у ее игроков школа, какая выучка!