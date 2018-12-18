Зернов посмеялся над «шутами». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 18 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

113 секунд в конце второго периода хватило «драконам» на три гола, позволивших одержать победу над «Амуром».

50 результативных баллов первым в чемпионате набрал капитан «Автомобилиста» Найджел Доус, продлив серию с набранными очками до пяти матчей.

9 бросков хватило «Трактору», чтобы обыграть в гостях «Нефтехимик». Хозяева побеспокоили вратаря челябинцев Василия Демченко 37 раз.

4 шайбы в двух матчах забросил «Йокериту» форвард «Авангарда» Денис Зернов, который вчера оформил дубль. Если в Балашихе победу отпраздновали «ястребы» (3:2 от), то в Хельсинки сильнее оказались «шуты» (7:4).

0 минут в графе «штрафное время» у «Куньлуня» в домашнем мате с «Амуром». Сегодня соперники встретятся опять.

СТАТИСТИКА

Куньлунь – Амур – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1). Фэйян. 1356 зрителей. Голы: Палола, Лаюнен, Ярвинен – Рассказов. Вратари: Лазушин – Аликин. Броски: 32-23. Штраф: 0-4.

Ак Барс – Автомобилист – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Татнефть Арена. 7602. Г: Азеведо, А.Михеев (2) – Доус. В: Гарипов – Коварж. Б: 27-24. Ш: 8-12.

Нефтехимик – Трактор – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Нефтехим Арена. 3061. Г: Никитин. В: Коротаев – Демченко. Б: 37-9. Ш: 4-8.

Торпедо – Металлург – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Нагорный. 5150. Г: Веряев, Кейлоф – Шор, Эллисон, Расмуссен. В: С.Галимов – Кошечкин. Б: 32-26. Ш: 8-8.

Авангард – Йокерит – 3:2 от (0:1, 2:1, 0:0, 1:0 ). Арена Балашиха. 4158. Г: Емелин, Зернов (2) – Вярн (2). В: Бобков – Заполски. Б: 28-31. Ш: 6-6.

АНОНС ДНЯ

12.30* Адмирал – Динамо М КХЛ ТВ

14.00 Барыс – Северсталь КХЛ ТВ HD

14.30 Куньлунь – Амур

15.30 Сибирь – Локомотив КХЛ ТВ

19.30 Витязь – ЦСКА КХЛ ТВ HD

19.30 СКА – Слован

19.30 Спартак – Йокерит КХЛ ТВ

19.30 ХК Сочи – Салават Юлаев КХЛ ТВ (22.40)

19.30 Динамо Мн – Динамо Р

* Время московское