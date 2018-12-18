«Что делать с хоккейной Лигой чемпионов? Есть идея!» Совет от Славина – президенту КХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 19:15Источник: «Советский спорт»Автор: Славин Виталий

    «Что делать с хоккейной Лигой чемпионов? Есть идея!» Совет от Славина – президенту КХЛ

    Как же я завидую болельщикам Швеции и Чехии, Австрии и Германии, Финляндии и Швейцарии, Франции и Италии, Норвегии и Дании, Словакии и Уэльса, Польши и… Белоруссии! Клубы из этих стран стартовали уже в пятом розыгрыше Лиги чемпионов, который принес массу сенсаций.

    На прошлой неделе после совещания с руководителями клубов КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко на набивший оскомину вопрос, почему российские команды не участвуют в Лиге чемпионов, заявил:

    – Я много раз коллегам из Лиги чемпионов говорил, что мы готовы вести диалог только с равных позиций. Потому что я не считаю, что мы можем вырвать из своего чемпионата сильные клубы – очень конкурентоспособные по европейским меркам – и отдать их на каком-то этапе, как нам предлагали – с четвертьфиналов или полуфиналов, в другую лигу. Нужно найти формат, когда две лиги создадут совместный новый продукт. Тогда участие наших команд возможно. Весь вопрос, как и в случае с матчами с клубами НХЛ, в совмещении календарей.

    АРГУМЕНТЫ «ЗА»

    Прямо скажу, с самого первого сезона вновь учрежденной в 2013 году Лиги чемпионов я негодовал, почему мы упорно игнорируем этот интереснейший турнир?! Только в нем можно сравнить ведущие европейские школы, чему-то поучиться, а главное – дать российским поклонникам хоккея их исторически любимое зрелище: наши против не наших.

    Вы только представьте, что КХЛ устроила бы в Вене и Цюрихе не потешные гастроли мало кому из аборигенов нужных своих клубов, а в рамках Лиги чемпионов в Австрии и Швейцарии десантировались бы СКА с ЦСКА и сразились бы с теми же участниками ЛЧ «Вена Кэпиталз» и «Цюрих Лайонз». Это же принципиально иная история! С гарантированными аншлагами, огромным спортивным интересом и фантастической интригой. И это отнюдь не дежурные слова. Вы не поверите, но в полуфинал нынешней Лиги чемпионов вышли как раз австрийцы! А встретится там «Ред Булл Зальцбург» со своими одноклубниками из… Германии – «Ред Булл Мюнхен». В другой паре, к слову, сойдутся чешский «Пльзень» и двукратный победитель ЛЧ шведский «Гетеборг».

    И вроде бы совсем становится грустно и обидно, когда видишь среди участников этой Лиги чемпионов белорусов. Причем братская страна представлена сразу двумя командами – минской «Юностью» и «Неманом» из Гродно. Пусть они вылетели после группового этапа, но их болельщики воочию увидели соответственно шведский «Мальме», финский ТПС, тот самый «Ред Булл Мюнхен» и швейцарский «Цуг», чешский «Брно», берлинский «Айсберен».

    Скептически я воспринимал и постоянные сетования Чернышенко по поводу календаря. Уменьшите количество туров в регулярке или начните чемпионат не 1 сентября, а 20 августа – и вся недолга!

    АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»

    Однако проблема, как выяснилось, гораздо глубже. Приведенная в начале цитата позволила мне наконец-то понять позицию КХЛ и его главы. Ведь что такое нынешняя Лига чемпионов? Это акционерная компания, учрежденная 26 клубами Европы, шестью национальными лигами и ИИХФ. Все сделано без России. И я прекрасно понимаю Чернышенко: с какой стати мы должны выдергивать из своего чемпионата топ-клубы и отдавать их в Лигу чемпионов, тем самым сытно кормить ее учредителей и создавать рекламу, раскручивать своего прямого конкурента на старосветской территории?!

    Та же НХЛ после двух Кубков Виктории категорически отказывается от любых официальных соревновательных проектов в Европе, зато календарные матчи своих команд уже вовсю проводит на нашем континенте. Даже вроде как евродивизион НХЛ хотят учредить.

    ЧТО ДЕЛАТЬ

    Выход, действительно, один: договариваться с Лигой чемпионов на равных позициях. Соответственно и все вложения и прибыль – пополам. И я знаю, с чего начать: использовать окно на Матч звезд КХЛ! Это фигурное катание брутальных мужиков давным-давно себя полностью дискредитировало. Устройте в эту январскую паузу два матча (дома и в гостях) между действующими победителями ЛЧ и обладателями Кубка Гагарина. Вот это будет настоящий праздник европейского хоккея!

    #кхл#лига чемпионов по хоккею#чернышенко дмитрий
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