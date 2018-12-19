Стоп-кран для ЦСКА и антирекорд в Шанхае. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 19 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

742 зрителя смотрели матч против «Амура» на арене «Фэйян» в Шанхае. Это антирекорд посещаемости в этом сезоне.

27 матчей не забивал лидер атак «Салавата Юлаева» Линус Умарк, поразивший вчера ворота в Сочи.

18 – на этом числе прервалась серию побед ЦСКА, уступившего в Подольске «Витязю».

11 матчей подряд проиграл «Слован».

0 – впервые со старта чемпионата московские армейцы покинули лед без заброшенных шайб, а вратарь «Витязя» Александр Самонов сохранил ворота на замке. Вчера голкиперы засушили три «сухаря».

СТАТИСТИКА

Витязь – ЦСКА – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Витязь. 5156 зрителей. Голы: Семин, А.Макеев. Вратари: Самонов – Юханссон. Броски: 22-37. Штраф: 2-6.

Адмирал – Динамо М – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Фетисов Арена. 4459. Г: Черников – Шипачев, Тарасов. В: Серебряков – Бочаров. Б: 26-33. Ш: 4-4.

Барыс – Северсталь – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Барыс Арена. 5212. Г: Михайлис, Кормье (2). В: Карлссон – Фурх. Б: 58-13. Ш: 6-33.

Куньлунь – Амур – 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). Фэйян. 742. Г: Лаюнен, Латта – Дедунов, Редунков, Вяч.Ушкенин. В: Лазушин – Лангхамер. Б: 30-33. Ш: 14-12.

Сибирь – Локомотив – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Сибирь. 5220. Г: Миловзоров, Кэрон, Первушин, Романцев – Козун, Кронвалль. В: Красиков, Салак (Коновалов). Б: 16-56. Ш: 10-6.

СКА – Слован – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Ледовый. 10915. Г: Якупов, Плотников, Прохоркин, Гусев – Сукель. В: Хелльберг – Чилиак. Б: 30-25. Ш: 8-6.

Спартак – Йокерит – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). ЦСКА Арена. 8808. Г: Хохлачев (2), Максвелл, Дыбленко, Цыплаков. В: Гудачек – Калниньш. Б: 19-22. Ш: 12-18.

ХК Сочи – Салават Юлаев – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Большой. 5006. Г: Пайгин, О’Делл (2), Алтыбармакян, Росен – Бурдасов, Умарк. В: Шикин – Метсола. Б: 27-39. Ш: 8-6.

Динамо Мн – Динамо Р – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Минск-Арена. 7517. Г: Хауден (2) – Дзиеркалс. В: Энрот – Билялов. Б: 31-20. Ш: 6-10.

АНОНС ДНЯ

19.00* Ак Барс – Металлург (КХЛ ТВ)

19.00 Нефтехимик – Автомобилист (КХЛ ТВ HD)

19.00 Торпедо – Трактор (КХЛ ТВ, 22.00)

* Время московское