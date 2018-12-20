Зарипов обошел Старшинова. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 20 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

409 – столько голов в отечественных чемпионатах теперь на счету капитана «Ак Барса» (в матче против «Магнитки») Даниса Зарипова, поразившего вчера ворота Василия Кошечкина. Зарипов на одну шайбу обошел в рейтинге бомбардиров чемпионатов страны спартаковца Вячеслава Старшинова и вышел на третье место. Впереди Сергей Мозякин и Борис Михайлов.

21 шайбу забросил капитан «Автомобилиста» Найджел Доус и первым в чемпионате разменял третий десяток голов.

6 матчей продолжается результативная серия Доуса, набравшего на этом отрезке 11 (6+5) баллов.

4 голкипера выходили на лед в Казани. 65 минут ворота защищали Эмиль Гарипов и Василий Кошечкин. Серию буллитов у «Магнитки» начал Артем Загидулин, а Владислав Подъяпольский вышел после двух результативных попыток гостей.

1 – первый гол в КХЛ и сразу победный забил 20-летний защитник «Трактора» Илья Карпухин.

СТАТИСТИКА

Ак Барс – Металлург – 3:4 бул. (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1). Татнефть Арена. 7010 зрителей. Голы: А.Михеев, Азеведо, Зарипов – Верещагин, Пакаринен, Эллисон, Матушкин (реш. бул.). Вратари: Гарипов (Подъяпольский) – Кошечкин (Загидулин). Броски: 26-43. Штраф: 4-4.

Нефтехимик – Автомобилист – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Нефтехим Арена. 2945. Г: Нестрашил – Секстон, Доус. В: Ежов – Коварж. Б: 33-32. Ш: 14-4 .

Торпедо – Трактор – 2:3 от (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Нагорный. 5200. Г: Миле, Саболич – Томас, Бэйлен, Карпухин. В: С.Галимов – Демченко. Б: 45-30. Ш: 18-37.

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