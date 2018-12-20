Почему в сборной не ценят легионеров? Интересный подход к русским из Америки

Хоккей 20 декабря 2018 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, как в сборной России относятся к игрокам, которые уехали выступать за океан.

Относятся неважно, прямо скажем. Помню, как в июле 2015-го Виталий Прохоров, тогда руководитель центра подготовки юношеских сборных имени Тихонова, заявил прямо: мол, мы хотели развивать игроков в России, но они уехали в Северную Америку. «Не знаю, почему. Я сказал им, что как бы вы хорошо ни выступали, дорога на юниорский чемпионат мира для вас закрыта».

Что было потом – вы знаете. У сборной возникли проблемы с мельдонием, и тот состав до ЮЧМ не доехал. А вот Михаил Сергачев, один из тех легионеров, уже второй год успешно играет в «Тампе», вырос в крепкого защитника НХЛ.

Или другой пример. Матвей Гуськов, сын бывшего хоккеиста и известного телеэксперта Александра Гуськова, считается одним из топовых российских игроков на предстоящем драфте НХЛ. За сезон до этого он выступал на Мемориале Глинки, причем был на год младше остальных. Перед этим сезоном он подписал договор с «Лондон Найтс» (юниорская хоккейная лига Онтарио), отказавшись от трехлетнего контракта в России. И в последнюю секунду его… отцепили от Глинки. Этот турнир считается по силе круче юниорского чемпионата мира. На него съезжается много скаутов, они мониторят талантливую молодежь. Это отражается на их позициях на драфте.

Россия заняла третье место, пропустив вперед Канаду и Швецию. Вообще наша сборная лишь дважды в истории побеждала на Кубке Глинки – в 1993 и 1995 годах.

В этом сезоне Гуськов входит в топ-6 форвардов в «Лондоне», стабильно набирает очки. Центрфорвард заработал 18 (5+13) баллов в 26 матчах при полезности «+15». Им довольны, и рейтинг на предстоящем драфте только растет. По данным IssHockey.com, сейчас из россиян Гуськов – второй после крайнего форварда Василия Подколзина.

Но вот талантливый игрок приезжает в юниорскую сборную России, и с ним делают то же, что практически со всеми хоккеистами из Северной Америки. Играть особо не дают, ставят в третье-четвертое звено. Выпускают через смену, дают мало времени на льду. Да еще ставят вместо центра на фланг.

Тут что, такая логика – не надо раскручивать легионеров, чтобы остальные не захотели ехать в Америку? Все закончилось тем, что Гуськов получил травму и пропустил два последних матча Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.

То есть и турнир со сборной не пошел юниору на пользу, и в клубе ОХЛ он пропустит солидное количество матчей, да еще и рейтинг перед драфтом пойдет вниз. Можно представить, почему молодежь будет избегать сборной, не желая рисковать. Кстати, это не только российская проблема.

Так, Андрей Свечников в прошлом сезоне не поехал на юниорский чемпионат мира, сославшись на травму руки. Шведский защитник Расмус Далин вообще отказался от взрослого чемпионата мира, куда его звали. Просто сказал, что устал. Или вот форвард «Йокерита» Кристиан Весалайнен, которого на драфте уже выбрал «Виннипег», не захотел ехать на молодежный чемпионат мира. Сказал, что ему полезнее играть за клуб КХЛ. Он уже дважды выступал на «молодежке», а так пропустит аж девять матчей за «Йокерит». И не для того он прилетал из Северной Америки в КХЛ.

У каждого – свои причины. Другое дело, что за границей отказ игрока ехать в сборную воспринимается нормально, а у нас это приравнено к предательству.