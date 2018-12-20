Григорий Денисенко: Какая еще «Флорида»? Я буду биться за страну! (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 17:30Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел, Пономаренко Дмитрий

    Григорий Денисенко: Какая еще «Флорида»? Я буду биться за страну! (видео)

    Интервью с 18-летним форвардом Григорием Денисенко, который в составе молодежной сборной России готовится к МЧМ в Канаде.

    Напомним, что сейчас молодежная сборная России находится в Ванкувере, где продолжает подготовку у МЧМ-2018/19 под руководством Валерия Брагина.

    На повестке дня контрольные матчи, после которых тренеры должны будут окончательно определиться с заявкой на турнир. Позади встреча со шведами, в котором россияне уступили 2:4. Впереди – битвы с американцами и швейцарцами. А групповой этап начнется 27 декабря.

    В матче с «Тре Крунур» индивидуальными действиями отличился защитник Александр Романов. А ко второму голу в ворота шведов привела комбинация Григория Денисенко и Виталия Кравцова.

    Кстати, в подготовке нашей молодежки за океаном сейчас активно участвует Олег Знарок, который находится в штабе нашей команды в роли тренера-консультанта. С этого факта «Советский спорт» и начал разговор с юным ярославским форвардом. Интересно, что думают о присутствии победителя Олимпийских игр на тренировке сами игроки?

    «КАЮМОВ НЕ СПЕЦИАЛЬНО УДАРИЛ АРБИТРА»

    - Здорово поработать с таким человеком, - считает Денисенко. – Эмоции от этого точно только положительные. Правда, лично со Знарком пообщаться пока не довелось.

    - А вот главный тренер сборной Валерий Брагин, комментируя состав команды, говорил о вас лично. И упомянул о долгом личном разговоре, по поводу матч-штрафа, который вы схватили в «Локомотиве».
    - Я уже сделал выводы. Дисциплина бьет класс. Это главный принцип, на котором строится команда. В том матче КХЛ я просто технически неправильно применил силовой прием. А получилось – здорово подвел команду.

    - В наказание за это вас тут же отправили в «Ладу». Не обиделись на такую ссылку в ВХЛ?
    - Нет, там взрослый хоккей, все осталось, как в КХЛ. И я же понимал, что виноват. В Тольятти ехал за опытом, за практикой перед чемпионатом мира. Звенья там равные. В коллективе меня приняли здорово. Вот только в большинстве поиграть не удалось.

    - Ваш партнер по «Локомотиву» Артур Каюмов сейчас отбывает длительную дисквалификацию. Не слишком ли жестко его наказали?
    - Я уверен, что Артур не специально ударил арбитра. Это явно было неумышленно. Просто несчастный случай для него из-за этой дисквалификации.

    «ЗДОРОВО, ЧТО В ЯРОСЛАВЛЕ МОЛОДЫМ ДОВЕРЯЮТ»

    - Следите за «Флоридой», которая задрафтовала вас в первом раунде под 15 номером?
    - С утра, когда просыпаюсь, обязательно смотрю хайлайты матчей НХЛ. На большее время не хватает.

    - Сыграть на МЧМ в Ванкувере – это дополнительный шанс заявить о себе?
    - Сперва надо попасть в окончательный состав сборной. И матчи чемпионата мира это в первую очередь огромный опыт. На маленьких площадках мне играть уже доводилось. Мы даже в Новогорске специально на такой тренировались. Ничего особенного в ней нет. Вообще я собираюсь биться за страну. И мыслей об НХЛ и «Флориде» в голове сейчас не держу.

    - За океаном вас будет ждать еще одно эмоциональное испытание – играть на 20-тысячнике против канадцев, когда вся арена более против вас.
    - Вот такого опыта у меня, конечно, нет. Но я разговаривал об этом с Рушаном Рафиковым. Он так и сказал: вышли, вокруг все в красном. Трибуны сильно давят. Еще сразу не пошло – пропустили в первой смене. Сильное психологическое давление сначала. Но постепенно оно проходит – когда начинаешь втягиваться в игру.

    - То, что вы выходите на лед в одной тройке с еще одним ярославцем Николаем Коваленко – большой плюс?
    - Коля – хороший партнер и человек тоже. Здорово, что нам и в сборной дают играть вместе. Еще лучше, что в Ярославле молодым доверяют. Когда в команде много твоих сверстников, намного проще влиться в коллектив и приносить клубу реальную пользу. Сплав молодости и опыта – это про наш «Локомотив». В точку!

    #денисенко григорий#молодежная сборная россии по хоккею#мчм-2019#хк локомотив#хк флорида пантерз
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