Финский стоп-кран для Армии. Как «Йокерит» победил ЦСКА - Советский спорт
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    • Хоккей21 декабря 2018 02:07Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Финский стоп-кран для Армии. Как «Йокерит» победил ЦСКА

    После декабрьского перерыва лидер чемпионата потерпел второе поражение подряд. На этот раз в сильнейшем составе. Победный ритм ЦСКА сбился.

    КОНЕЦ СЕРИИ

    Павел Дацюк на днях признался, что ему нравится ротация. Это и понятно. Он прожил 15 лет в НХЛ, у тамошних команд обойма – 18 игроков, изменения основного состава носят точечный характер. Словно по заказу Волшебника в первом матче после декабрьского перерыва против аутсайдера «Слована» СКА выпустил всех сильнейших, за вычетом травмированного на Кубке Первого канала Кузьменко. ЦСКА же в Подольске решил сыграть без лидеров-сборников – Капризова, Григоренко, Шалунова, Андронова, Нестерова, Блажиевского и прогадал. Лидер потерпел поражение 0:2, впервые не распечатав ворота, его победная серия застыла на отметке 18 матчей. Это повторение достижения «Автомобилиста» на старте чемпионата.

    Сами армейцы без устали повторяли, что не зацикливаются на рекорде. Чего не скажешь о болельщиках, которые о нем мечтали, приближали матч против СКА на футбольном стадионе (он состоится в ближайшую субботу) как могли.

    ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

    А для «Йокерит» каждое свидание с ЦСКА как праздник. Соперники трижды сходились лицом к лицу в плей-офф, прошлой весной провели самый затяжной матч в отечественной истории, наконец, 4 ноября в Москве финны были размазаны по льду – 0:5. Да и три поражения подряд перед визитом в Хельсинки лидера, в том числе последнее от «Спартака» и тоже 0:5, не на шутку рассердили «шутов».

    Тем более в их команде есть очень интересные персонажи. Например, канадский форвард с белорусским хоккейным гражданством Плэтт, бывшая парочка-выручалочка ЦСКА. Но в прошлом сезоне он оказался фигурантом «дела Шумакова». Подробностями сам герой, дебютировавший за «Авангард», обещал поделиться когда-нибудь потом.

    Именно Плэтт открыл счет. Точнее – лучший вратарь Кубка Карьяла Сорокин забил отскочившую от штанги шайбу сам себе спиной. Подвели голкипера герои Пхенчхана защитники Нестеров и Марченко. Последний упал на ровном месте.

    Кстати, и в Подольске хоккейный бог посмеялся над Марченко. Защитник внезапно принялся формой полировать лед (оказалось, у него сломался конек) и позволил нападающему Макееву забить второй гол.

    ОТКАЗНИК

    Еще один горячий финский парень, которого рассматривают чуть ли не под микроскопом, - 19-летний нападающий Весалайнен. Сезон он начал в НХЛ, провел в «Виннипеге» 5 матчей, после чего вернулся на родину. И отказался поехать в Канаду на молодежный чемпионат мира, посчитав, что ему лучше будет сосредоточиться на выступлении за «Йокерит».

    Юниор дебютировал без раскачки – начал штамповать шайбы. Едва гости остались втроем, Весалайнен показал силу и точность щелчка, заставив вспомнить другого финского юниора Толванена. Он зажигал в прошлом сезоне, наколотил 25 голов, успел зацепить сезон в НХЛ, но приз лучшему новичку отдали не ему, а нестабильному челябинцу Кравцову.

    Во втором периоде Весалайнен мог замахнуться на дубль, решил прошить насквозь Сорокина с убойной позиции, лучший вратарь России устоял.

    А чуть раньше голкипер не справился с кистевым броском со средней дистанции. Когда гости на целых пять минут остались в меньшинстве, расплачиваясь за удаление до конца игры экс-энхаэловца Мамина. Вернувшийся из НХЛ армеец, который результативными баллами похвастать не может, на чужом пятачке засадил клюшкой сопернику между ног.

    К тому времени гости потеряли еще и форварда Толчинского. В третьем периоде лидер ничего, кроме навала, предложить не смог. А в боевитости «шуты» не уступали и закрепили перевес шайбой в пустые ворота.

    СТАТИСТИКА

    «Йокерит» – ЦСКА – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Хартвалл Арена. 9288 зрителей.

    Голы: 1:0 Плэтт 9 (Мозес, Лауридсен, 2.21), 1:1 Григоренко 12 (Нестеров, 12.12, б.), 2:1 Весалайнен 4 (О’Нилл, Н.Енсен, 17.30, б.), 4:1 Норман (О’Нилл, 58.31, п.в.).
    Вратари: Калниньш – Сорокин (57.10-58.31).
    Броски: 17-35.
    Штраф: 12-33.

    #кхл#хк йокерит#хк цска
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