Весалайнен разоружил Армию. 5 убойных фактов о событиях КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Звезда
    Дизель
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 21:30
    Жирона
    Хетафе
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 23:00
    Вулверхэмптон
    Ливерпуль
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 23:00
    Реал Сосьедад
    Алавес
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Амур
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 13:30
    Сибирь
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Салават Юлаев
    Северсталь
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 14:30
    Лацио
    Кальяри
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Спартак
    ХК Сочи
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Йокерит
    Динамо Р
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Удинезе
    Фрозиноне
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Авангард
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    СКА
    ЦСКА
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Эмполи
    Сампдория
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Дженоа
    Аталанта
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Милан
    Фиорентина
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    СПАЛ
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Парма
    Болонья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Сассуоло
    Торино
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Нюрнберг
    Фрайбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Хоффенхайм
    Майнц
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Герта
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Вердер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Штутгарт
    Шальке-04
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Айнтрахт Ф
    Бавария
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Аугсбург
    Вольфсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Ганновер-96
    Фортуна
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Борнмут
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Хаддерсфилд Таун
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Уотфорд
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Челси
    Лестер Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Бёрнли
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Эвертон
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
    • Хоккей21 декабря 2018 08:59Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Весалайнен разоружил Армию. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

    Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

    262 секунд третьего периода хватило нападающему «Авангарда» Илье Михееву на три гола в матче с «Северсталью».

    5 побед подряд одержал «Витязь».

    4 шайбы в девяти матчах чемпионата забросил новичок «Йокерита» 19-летний форвард Кристиан Весалайнен. Вчера он поразил ворота лидера турнира ЦСКА.

    3 игрока оформили вчера хет-трик. Рижский динамовец Линус Виделль и «витязь» Александр Сёмин забросили все шайбы своих команд в матчах против СКА и ХК «Сочи», а Михеев – три последние. Сёмин, набрав 31 (16+15) очко, установил личный бомбардирский рекорд в КХЛ.

    2 – столько баллов за результативность набрал вчера новичок «Авангарда» Сергей Шумаков (1+1), а ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

    СТАТИСТИКА

    Йокерит – ЦСКА – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Хартвалл Арена. 9288 зрителей. Голы: 1:0 Плэтт 9 (Мозес, Лауридсен, 2.21), 1:1 Григоренко 12 (Нестеров, 12.12, б.), 2:1 Весалайнен 4 (О’Нилл, Н.Енсен, 17.30, б.), 4:1 Норман (О’Нилл, 58.31, п.в.). Вратари: Калниньш – Сорокин (57.10-58.31). Броски: 17-35. Штраф: 12-33.

    Куньлунь – Динамо М – 2:3 (2:0, 0:3, 0:0). Фэйян. 2500. Г: Вольски, Лунд – Брюквин, Тарасов, Д.Моисеев. В: Кархунен - Еременко. Б: 25-37. Ш: 35-6.

    Сибирь – Амур – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1). Сибирь. 4635. Г: А.А.Шаров (2), Михайлов, Первушин – Зогорна, Грбас, Кузнецов. В: Красиков - Лангхамер. Б: 23-28. Ш: 6-6.

    Барыс – Локомотив – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Барыс Арена. 4048. Г: Старченко – Санников, Е.Аверин. В: Карлссон - Коновалов. Б: 28-31. Ш: 20-8.

    Авангард – Северсталь – 7:3 (2:0, 0:2, 5:1). Арена Балашиха. 3988. Г: Манукян, Емелин, Шумаков, Семенов, Михеев (3) – Трубачев, Михнов, Кудако. В: Бобков - Фурх. Б: 50-21. Ш: 6-18.

    Витязь – ХК Сочи – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Витязь. 2356. Г: Семин (3) – Росен, Калетник. В: Ортио - Шикин. Б: 31-34. Ш: 14-8.

    СКА – Динамо Р – 2:3 от (2:1, 0:1, 0:0, 0:1). Ледовый. 11001. Г: Белов, Прохоркин – Виделль (3). В: Шестеркин - Билялов. Б: 33-16. Ш: 4-12.

    Спартак – Салават Юлаев – 2:1 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). ЦСКА Арена. 7320. Г: Цыплаков, Федоров (реш. бул.) - Арзамасцев. В: Гудачек – Метсола (Кареев). Б: 24-30. Ш: 37-20 .

    Динамо Мн – Слован – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Минск-Арена. 6763. Г: Лисовец, Пулккинен - Рау. В: Энрот - Штепанек. Б: 30-27. Ш: 4-8.

    АНОНС ДНЯ

    19.00* Ак Барс – Трактор КХЛ ТВ

    19.00 Нефтехимик – Металлург КХЛ ТВ (22.00)

    19.00 Торпедо – Автомобилист КХЛ ТВ HD

    * Время московское.

    #кхл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта