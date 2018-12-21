Весалайнен разоружил Армию. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 21 декабря 2018 08:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

262 секунд третьего периода хватило нападающему «Авангарда» Илье Михееву на три гола в матче с «Северсталью».

5 побед подряд одержал «Витязь».

4 шайбы в девяти матчах чемпионата забросил новичок «Йокерита» 19-летний форвард Кристиан Весалайнен. Вчера он поразил ворота лидера турнира ЦСКА.

3 игрока оформили вчера хет-трик. Рижский динамовец Линус Виделль и «витязь» Александр Сёмин забросили все шайбы своих команд в матчах против СКА и ХК «Сочи», а Михеев – три последние. Сёмин, набрав 31 (16+15) очко, установил личный бомбардирский рекорд в КХЛ.

2 – столько баллов за результативность набрал вчера новичок «Авангарда» Сергей Шумаков (1+1), а ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

СТАТИСТИКА

Йокерит – ЦСКА – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Хартвалл Арена. 9288 зрителей. Голы: 1:0 Плэтт 9 (Мозес, Лауридсен, 2.21), 1:1 Григоренко 12 (Нестеров, 12.12, б.), 2:1 Весалайнен 4 (О’Нилл, Н.Енсен, 17.30, б.), 4:1 Норман (О’Нилл, 58.31, п.в.). Вратари: Калниньш – Сорокин (57.10-58.31). Броски: 17-35. Штраф: 12-33.

Куньлунь – Динамо М – 2:3 (2:0, 0:3, 0:0). Фэйян. 2500. Г: Вольски, Лунд – Брюквин, Тарасов, Д.Моисеев. В: Кархунен - Еременко. Б: 25-37. Ш: 35-6.

Сибирь – Амур – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1). Сибирь. 4635. Г: А.А.Шаров (2), Михайлов, Первушин – Зогорна, Грбас, Кузнецов. В: Красиков - Лангхамер. Б: 23-28. Ш: 6-6.

Барыс – Локомотив – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Барыс Арена. 4048. Г: Старченко – Санников, Е.Аверин. В: Карлссон - Коновалов. Б: 28-31. Ш: 20-8.

Авангард – Северсталь – 7:3 (2:0, 0:2, 5:1). Арена Балашиха. 3988. Г: Манукян, Емелин, Шумаков, Семенов, Михеев (3) – Трубачев, Михнов, Кудако. В: Бобков - Фурх. Б: 50-21. Ш: 6-18.

Витязь – ХК Сочи – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Витязь. 2356. Г: Семин (3) – Росен, Калетник. В: Ортио - Шикин. Б: 31-34. Ш: 14-8.

СКА – Динамо Р – 2:3 от (2:1, 0:1, 0:0, 0:1). Ледовый. 11001. Г: Белов, Прохоркин – Виделль (3). В: Шестеркин - Билялов. Б: 33-16. Ш: 4-12.

Спартак – Салават Юлаев – 2:1 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). ЦСКА Арена. 7320. Г: Цыплаков, Федоров (реш. бул.) - Арзамасцев. В: Гудачек – Метсола (Кареев). Б: 24-30. Ш: 37-20 .

Динамо Мн – Слован – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Минск-Арена. 6763. Г: Лисовец, Пулккинен - Рау. В: Энрот - Штепанек. Б: 30-27. Ш: 4-8.

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