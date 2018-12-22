Хоккей 22 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Зарипов лютует. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

70 секунд потребовалось «сталеварам», чтобы забросить три шайбы подряд и одержать волевую победу над «Нефтехимиком».

6 шайб заброшены во втором периоде матча в Нижнекамске, в первой и третьей 20-минутке соперники ни разу не поразили ворота.

4 матча продолжается результативная серия форварда «Ак Барса» (а теперь и капитана) Даниса Зарипова, набравшего в них 6 (2+4) очков.

3 шайбы забросил в Казани форвард «Трактора» Пол Щехура – одну в ворота «Ак Барса», две – в свои.

«-5» – с таким показателем полезности закончил матч в Казани (5:3) новичок «Трактора» Кристиан Томас.

СТАТИСТИКА

Ак Барс – Трактор – 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). Татнефть Арена. 5041 зритель. Голы: Зарипов, Батыршин, Секач, Кара, Лукоянов – Щехура, Кокуев, Стоа. Вратари: Гарипов – Демченко (Судницин). Броски: 31-26. Штраф: 6-4.

Нефтехимик – Металлург – 2:4 (0:0, 2:4, 0:0). Нефтехим Арена. 2449. Г: Э.Галимов, Няттинен – Верещагин, Чибисов, Антипин, Пакаринен. В: Ежов (Коротаев) – Кошечкин. Б: 34-25. Ш: 6-10.

Торпедо – Автомобилист – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). Нагорный. 5500. Г: М.Орлов – Секстон, Да Коста, Паре, Чесалин (2). В: Костин – Коварж. Б: 23-39. Ш: 8-2.

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