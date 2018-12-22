Овечкин ничего не забивает «Баффало», но снимается в рождественском видео - Советский спорт
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    • Хоккей22 декабря 2018 12:15Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Овечкин ничего не забивает «Баффало», но снимается в рождественском видео

    Артем Анисимов забил победный гол с «Колорадо», а Евгений Кузнецов был снова хорош – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

    1. ПОБЕДА «ВАШИНГТОНА»

    Александр Овечкин не набрал ни одного очка в матче, но его «Вашингтон» победил «Баффало» (2:1). Первой звездой был признан голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби (36 сэйвов), о котором Евгений Кузнецов сказал: «Он – наш бог, всегда спасает наши задницы».

    Вообще Кузя играл здорово. В конце третьего периода пошел за чужие ворота, отобрал шайбу у голкипера Картера Хаттона и откатил ее на силовика и громовержца Тома Уилсона, который забил победный гол.

    Да, в отношении Хаттона – это был натуральный грабеж! Кузнецов ему просто карманы на ходу подрезал.

    «Мы хорошо понимаем друг друга и знаем, где должны находиться, – говорит Кузнецов. – Вообще мы стараемся выполнять тренерский план. Намного легче играть, когда все находятся там, где должны».

    Кузя даже забил сам во втором периоде, но его гол не засчитали судьи, хотя шайба пересекла линию ворот. Типа там было нарушение, и свисток прозвучал раньше.

    Овечкин же не набирает очки во второй игре подряд, хотя перед этим выдал бомбардирскую серию из 14 матчей. Лишь один бросок в створ ворот – такого с капитаном «Вашингтона» в этом сезоне не случалось. Хотя он аж 7:21 минуты провел в большинстве. Неужели в «Баффало» раскусили, как останавливать Александра Великого? Теперь им пора изучить, как побеждать всех игроков «Кэпиталз».

    2. ГОЛ АНИСИМОВА

    Форвард «Чикаго» Артем Анисимов на второй минуте третьего периода, при счете 1:1 в матче с «Колорадо», оказался в нужное время в нужном месте и забил победный гол. Это было добивание в ворота с ленточки.

    Гол в стиле работяги и умницы Анисимова. И тут явная вина голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра, который не смог зафиксировать шайбу после броска Патрика Кейна.

    Всего Анисимов в 34 матчах набрал 17 (7+10) очков. Он выходит в тройке с Кейном. А если еще, согласно слухам, к ним вернется Артемий Панарин, то это звено будет бомбить и искрить, как и прежде.

    3. КЛИП ОВЕЧКИНА

    Вообще игровой денек в НХЛ был так себе. На лед не вышли Никита Задоров, Владислав Каменев (травмы), в запасе остался Семен Варламов. О ком мы еще не поговорили?

    Кстати, вот есть такой Александр Овечкин. И вы посмотрите, в каком рождественском видео снялся Саша вместе с Кузей и Димой Орловым. Там вообще весь «Вашингтон». Что ж, прикольно!

    СТАТИСТИКА

    Вашингтон – Баффало – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Стивенсон, Уилсон (КУЗНЕЦОВ) – Ю.Ларссон
    В: Овечкин (0+0; -1, 0, 1, 20.21)
    Кузнецов (0+1; +1, 0, 1, 18.44)
    Орлов (0+0; +1, 0, 2, 20.22)

    Колорадо – Чикаго – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Комфер – Дебринкат, АНИСИМОВ
    Ч: Анисимов (1+0; +1, 0, 4, 17.52)

    Нью-Джерси – Оттава – 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
    Заха, Палмиери, Холл (2), Хишир – Дюшен (2)

    В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
    Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.

    #нхл#хк вашингтон кэпиталз#овечкин александр#кузнецов евгений#анисимов артем#хк чикаго блэкхокс
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