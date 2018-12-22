«Если «Спартак» не будет чемпионом, лягу на рельсы!» Все о ретро-матче в Москве

Хоккей 22 декабря 2018 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В субботу красно-белые провели традиционный декабрьский исторический матч, в котором заставили болельщиков окунуться в атмосферу 90-х.

– Если «Спартак» в ближайшие три года не станет чемпионом, я лягу на рельсы, – обратился к трибунам перед матчем двойник Бориса Ельцина. – Вот такая, понимаешь, загогулина…

Несколько минут я безуспешно пытался вспомнить, что же обещал народу первый Президент России, клянясь лечь «поперек рельс». Да так и не смог. Все же 25 лет – огромная пропасть. А ведь речь шла о глобальных вещах – неуправляемом повышении цен, которое в итоге и произошло…

Одна эта фраза могла распахнуть в голове любого россиянина, пережившего 90-е, лавину воспоминаний. Но в принципе нужды в этом не было. потому что основные вехи были представлены на арене в Парке Легенд.

– Ты кому тут гонишь, козел?! Сейчас своих пацанов позову, – гремело в фойе арены перед матчем. Известная хоккейная телеведущая Дарья Миронова, одетая в ярко-красный спортивный костюм фирмы «Адидас» явно вошла в роль, прессуя культовую фигуру 90-х – мужика в малиновом пиджаке, который внаглую втюхивал болельщикам фальшивую валюту.

– Что мне тут какая-то телка втирает? – отбивался от Мироновой известный талисман «Спартака» Гладиатор, во время ретро-матча, как всегда освоивший новую роль.

А метрах в пяти от них под капельницей лежал в коме мужик. СиСи Кэпвелл – с трудом провернулись порядком заржавевшие шестеренки в моем мозгу. Но, видимо, сериал «Санта Барбара» оставил в них более глубокий след, чем предвыборные обещания Бориса Ельцина. Болельщикам, подошедшим сравнить сходство актеров, с ходу предлагалось поучаствовать в съемках. В 235-й серии одна из жен Кэпвелла пыталась отключить мужа от системы жизнеобеспечения. А другая приходила ему на выручку…

Не обошлось и без Алана Чумака, который на ваших глазах заряжал воду и предлагал ее выпить. Но при этом путал сам себя с Анатолием Кашпировским. Я пробовать воду не рискнул. Одно дело, когда Чумак сверлит тебя глазами из телевизора, как это было в 90-е. А из какого крана он наливал ее здесь?!

Повеселил наперсточник, постоянно терявший шарик, те, что 30 лет назад сидели на вокзалах, работали куда круче. Но желающих с ним сыграть и сегодня было мало – рядом крутились коротко стриженные ребята в кожаных куртках и с битами под мышками…

Однако больше всего меня поразила очередь из вкладчиков «МММ». Потому что она была реальная, без подстав! Накануне клуб (отчасти в шутку) объявил, что будет менять акции на хоккейные билеты, по которым можно будет сходить на матчи после Нового года. Так вот очередь за ними легко превысила сотню человек. Чтобы спасти ситуацию, «Спартак» выставил на обмен несколько клубных джерси. Но главное, оказалось, что часть болельщиков специально дала объявление на Авито о том, что купит акции «МММ» и смогла это сделать. Народ хранит их до сих пор. Верит, и, как выяснилось, не зря! Даже после смерти Сергея Мавроди «МММ» возвращает людям деньги.

Сами спартаковцы вышли на лед в странноватой форме ярко-оранжевого цвета, к которой больше бы подходило название «Заводной апельсин». Но и тут все было без подстав. Именно в таких свитерах «Спартак» завоевал в 1991 году Кубок Шпенглера. А сшили ее швейцарцы, специально для участия в их турнире.

Кстати уж скажу пару слов и о субботней встрече. Соперник у красно-белых явно подкачал! ХК Сочи в 90-х в принципе быть не могло. Для такого матча лучше всего подошла бы «Лада», ставшая первым немосковским чемпионом страны. Но теперь знаменитый тольяттинский клуб выступает в ВХЛ…

А игра с «Сочи» вышла равной. «Спартак» победил только в овертайме – 3:2.