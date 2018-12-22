Четыре из четырех. ЦСКА победил СКА в четвертый раз подряд - Советский спорт
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    • Хоккей22 декабря 2018 20:30Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Четыре из четырех. ЦСКА победил СКА в четвертый раз подряд

    Классика на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге принесла ожидаемый отечественный рекорд посещаемости и победу гостей, вернувших лидерство в общей таблице чемпионата.

    ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ

    Он прозвучал перед государственным гимном России. Когда команды выстроились на синих линиях. Интересно, как это согласуется с регламентом КХЛ? Лига ведь с подчеркнутой щепетильностью следит за соблюдением хоккейных законов, ей же принятых. Штрафует даже за косяки в программках к матчу.

    Теоретически московские армейцы готовы ответить «Дорогой моей столицей» – нетленным хитом о Москве. Беда в том, что соперники в регулярном чемпионате больше не встретятся. Ждем их свидания в плей-офф, в финале Западной конференции. Исторический матч на футбольном стадионе мог лишь подсластить статистику личных встреч армейцев в этом сезоне.

    ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЦСКА

    «Зимняя классика» вписала в славную историю ЦСКА черную страницу. 21 ноября 1961 года на морозе московские армейцы на стадионе «Динамо» в Петровском парке потерпели самое крупное для себя поражение в советской эпохе. 14:5 – с таким счетом бело-голубые разгромили самого принципиального для них соперника на открытой коробке у Восточной трибуны. 8:0 после первого периода, 9:0 – после второго, в третий завершился 5:5. Психанул знаменитый вратарь-первопроходец Пучков, динамовец Стриганов забил пять (!) голов. Вскоре после того матча вернулся к штурвалу отстраненный Тарасов.

    Участники тех событий Юрзинов, Давыдов, Петухов в мельчайших деталях помнят подробности.

    Теперь ЦСКА вписал в историю классики новую страницу. Яркую, победную.

    ГОНКИ ЗА ШАЙБОЙ

    – Мы не контролируем шайбу, а гоняемся за ней, отбираем, – отметил по ходу матча тренер СКА Алексей Кудашов. Гости с первых минут были мобильнее, выигрывали большинство единоборств.

    Вей, который начал матч со своими прежними партнерами Капризовым и Григоренко, открыл счет со второго добивания. Молодой защитник хозяев Семин заблудился в зоне защиты, почему-то забыв про пятачок.

    В отсутствии экс-энхаэловцев Мамина и Толчинского получил шанс молодой форвард Карнаухов. И воспользовался им на все сто. В начале второго периода он увеличил счет. А вскоре принял вызов подраться Тихонова. Питерец танцевал в шлеме, но был повержен. Двойная победа Карнаухова. После матча в раздевалке ему вратарь Сорокин вручил полковничий китель и фуражку как лучшему игроку матча.

    ПОДАРОК КАПРИЗОВА ХЕЛЛЬБЕРГУ

    До второго перерыва счет еще вырос. Москвичи закрутили за воротами СКА карусель, в суматохе защитник Гавриков выбил из рук Хелльберга «гитару», а Капризов замкнул штангу. Корявеньким броском, толком не попав по шайбе. Сильные броски лидера атак ЦСКА в последнее время идут в молоко. Шведский вратарь-гренадер с пустыми руками не остался, завладев клюшкой… Капризова. Интересно, вернул ее владельцу?

    Нельзя сказать, что хозяева не создавали голевые моменты. Трижды они не использовали выход «два в одного». Прохоркин не сумел бросить с лопаты, а капитану Кетову не хватило изюминки. В его бомбардирском пассиве остается нолик.

    В третьем периоде Кетов повздорил с Андроновым. Но до кулачного сражения двух капитанов дело не дошло.

    Наставник СКА Илья Воробьев тасовал тройки. Барабанов переместился к Гусеву и Прохоркину. Единственное, чего добились хозяева, забили гол престижа. Гусев на мгновение снял шапку-невидимку и с точки вбрасывания сердито заколотил шайбу в сетку. Щелчком, которым пользуется раз в год.

    Счет 1:3 был бы в тему. Тоже ведь классика армейского дерби, московские матчи в этом сезоне завершились именно с таким результатом. Но Хансен испортил обедню голом в пустые ворота.

    СКА проиграл ЦСКА все четыре матча в регулярке. Однако на рулевого ЦСКА Игоря Никитина это впечатления не произвело.

    – Ну и что с того? Все ведь будет решаться весной, и никто тогда об этом не вспомнит, – парировал Никитин вопрос телевизионщиков на эту тему сразу после финальной сирены.

    #хк ска#хк цска#кхл
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