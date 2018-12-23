Павел Карнаухов: Спасибо судьям, что не стали разнимать нашу драку с Тихоновым - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 00:23Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Павел Карнаухов: Спасибо судьям, что не стали разнимать нашу драку с Тихоновым

    Форвард ЦСКА Павел Карнаухов не только подрался с Виктором Тихоновым, но и забил победный гол в матче со СКА.

    Павел вышел к прессе прихрамывая. К его ноге был примотан большой пакет со льдом.

    «Да просто шайбой попало, – махнул рукой Карнаухов. – Это не в драке с Тихоновым».

    А красное на лице?
    Наверное. Я еще в зеркало не смотрелся.

    Хорошо, что судьи не разнимали и дали устроить шоу?
    Молодцы. Они сделали свою работу. А мы решили подраться, и нас никто не разнимал.

    Было похоже, будто это Колизей, а вы – два гладиатора.
    Вы так думаете? А большая аудитория пришла посмотреть на нас с Тихоновым? Я так не думаю. Драка и драка. Ничего тут нет такого. Виктор спросил, я ответил: «Ну давай».

    А показалось, вы не очень хотели махаться.
    Я зачинщиком не был. И это ведь концовка смены, мышцы уже подзакисли. Но если надо драться, то я готов.

    Каково играть при 67 тысячах зрителей?
    Это запоминается. Классное ощущение. И ты не задумываешься, что болеют против тебя. Просто выходишь и наслаждаешься эмоциями.

    Вы же едва хет-трик Горди Хоу не сделали на футбольном стадионе.
    Не получилось, увы. Передачи не хватило.

    Игроки сборной России, которые тут уже сражались с Финляндией, делились какими-то советами?
    Я просто подошел к парням. Спросил, как все было. Отзывы у всех очень хорошие. Это незабываемо.

    Да и раскатка совпала с концертом Григория Лепса.
    О, это особенный момент! Классно было кататься под «Рюмку водки…»

    А что скажете о ходе матча?
    Мы сразу начали играть, ничего не прощупывали. Первый период был неплохим. А дальше пошло-поехало. Температура комфортная, лед хороший. И не холодно. Все было идеально!

    А почему так мало бросков?
    Потому что много блоков. Это никак не связано с площадкой. Просто две команды очень хорошо действовали в обороне.

    ЦСКА выиграл все четыре матча в регулярке. СКА – ваш клиент?
    Такой хороший вопрос… Мы просто в каждой встрече выходим и играем. Понятно, это принципиальный матч. Я не могу сказать, в чем ЦСКА сильнее. Мы очень хотели победить. Может, везение было на нашей стороне.

    Не обиделись, что Хабиб Нурмагомедов болел за СКА?
    Ни сколько. Я не очень интересуюсь ММА.

    Вы завалили Тихонова на лед приемом из арсенала Хабиба.
    Да просто так получилось!

    #кхл#хк ска#хк цска#карнаухов павел
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