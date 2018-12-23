Павел Карнаухов: Спасибо судьям, что не стали разнимать нашу драку с Тихоновым

Хоккей 23 декабря 2018 00:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Форвард ЦСКА Павел Карнаухов не только подрался с Виктором Тихоновым, но и забил победный гол в матче со СКА.

Павел вышел к прессе прихрамывая. К его ноге был примотан большой пакет со льдом.

«Да просто шайбой попало, – махнул рукой Карнаухов. – Это не в драке с Тихоновым».

– А красное на лице?

– Наверное. Я еще в зеркало не смотрелся.

– Хорошо, что судьи не разнимали и дали устроить шоу?

– Молодцы. Они сделали свою работу. А мы решили подраться, и нас никто не разнимал.

– Было похоже, будто это Колизей, а вы – два гладиатора.

– Вы так думаете? А большая аудитория пришла посмотреть на нас с Тихоновым? Я так не думаю. Драка и драка. Ничего тут нет такого. Виктор спросил, я ответил: «Ну давай».

– А показалось, вы не очень хотели махаться.

– Я зачинщиком не был. И это ведь концовка смены, мышцы уже подзакисли. Но если надо драться, то я готов.

– Каково играть при 67 тысячах зрителей?

– Это запоминается. Классное ощущение. И ты не задумываешься, что болеют против тебя. Просто выходишь и наслаждаешься эмоциями.

– Вы же едва хет-трик Горди Хоу не сделали на футбольном стадионе.

– Не получилось, увы. Передачи не хватило.

– Игроки сборной России, которые тут уже сражались с Финляндией, делились какими-то советами?

– Я просто подошел к парням. Спросил, как все было. Отзывы у всех очень хорошие. Это незабываемо.

– Да и раскатка совпала с концертом Григория Лепса.

– О, это особенный момент! Классно было кататься под «Рюмку водки…»

– А что скажете о ходе матча?

– Мы сразу начали играть, ничего не прощупывали. Первый период был неплохим. А дальше пошло-поехало. Температура комфортная, лед хороший. И не холодно. Все было идеально!

– А почему так мало бросков?

– Потому что много блоков. Это никак не связано с площадкой. Просто две команды очень хорошо действовали в обороне.

– ЦСКА выиграл все четыре матча в регулярке. СКА – ваш клиент?

– Такой хороший вопрос… Мы просто в каждой встрече выходим и играем. Понятно, это принципиальный матч. Я не могу сказать, в чем ЦСКА сильнее. Мы очень хотели победить. Может, везение было на нашей стороне.

– Не обиделись, что Хабиб Нурмагомедов болел за СКА?

– Ни сколько. Я не очень интересуюсь ММА.

– Вы завалили Тихонова на лед приемом из арсенала Хабиба.

– Да просто так получилось!