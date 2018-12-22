Стрелковый парк и иностранные тренеры в СССР. Топ-8 фактов о латвийском хоккее - Советский спорт
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    • Хоккей22 декабря 2018 19:00Источник: «Советский спорт»Автор: Озолиньш Райтис

    Стрелковый парк и иностранные тренеры в СССР. Топ-8 фактов о латвийском хоккее

    Здесь начали играть в хоккей с шайбой намного раньше, чем в большинстве регионов России.

    Факт 1

    Играть в канадский хоккей на территории сегодняшней Латвии начали намного раньше, чем в России и тем более чем в СССР. Хоккейные традиции в Латвии восходят к началу XX века. Именно в Риге в 1908 году состоялся первый матч по «канадскому хоккею» на территории Российской империи между местными командами «Унион» и Стрелкового парка.

    Факт 2

    Когда Латвия получила в 1918 году независимость, хоккей продолжил активно развиваться – теперь уже под влиянием Восточной Пруссии, с которой были крепкие торговые и другие экономические связи.

    Известны серьезные схватки в 20-е годы. А в сезоне-1930/31 начался первый чемпионат Латвии. Поначалу старались минимизировать переезды, поэтому организовали две неравные зоны: «зона Риги» и «зона Лиепаи». Победители уже сходились в очном противостоянии в финале.

    Чемпионат проводился даже во время Второй мировой войны, сделав паузу лишь в 1943 году. После окончания войны Латвийская хоккейная лига уступила место чемпионату ЛССР, который проводился вплоть до 1991 года.

    Харийс Меллупс – один из самых талантливых латвийских вратарей всех времен. Фото сезона-1946/47.

    Факт 3

    Флагманом латвийского хоккея во времена союзных чемпионатов являлись вовсе не команды из латвийского чемпионата, а клуб, созданный специально для союзного чемпионата – рижское «Динамо». Команда под таким названием появилась еще в начале 40-х, сразу после начала советской оккупации. Но игравшая в высшей лиге советского хоккея команда «Динамо» (Рига) – совсем не ее правопреемница.

    Когда было принято решение с 1946 года проводить союзные чемпионаты, специально собирали совсем другую команду. И умение играть в хоккей с шайбой сразу же сказалось: с первых же туров рижане были в лидерах. Лишь внимание партийных кураторов оставило рижан без медалей – считалось, что выскочкам с национальных окраин выигрывать титул не с руки.

    Первый чемпионат – 4-е место, второй чемпионат – снова 4-е место.

    В воротах Имантс Спундиньш, кандидат в сборную СССР

    Факт 4

    Времена были советские, занавес железный был закрыт плотно. Но рижане всегда воспринимались как команда, подпитывающаяся не только накачками от парторгов, но и воздухом, дующим с Запада. Сейчас это кажется совсем невероятным, но в 60-е годы здесь работал тренером специалист из Чехословакии Станислав Мотл.

    Факт 5

    В 1968 году «Динамо» возглавил начинающий тренер Виктор Тихонов. Он стал главным тренером рижского клуба после того, как семь лет отработал ассистентом главного тренера в московском «Динамо». Под руководством Виктора Тихонова рижское «Динамо» в 1973 году вернулось в класс сильнейших, а в сезоне-1976/77 достигло четвёртого места в чемпионате СССР. После чего Тихонов получил предложение возглавить ЦСКА.

    Юный Виктор Тихонов на тренерских курсах.

    Но в медалях клуб все-таки успел оказаться в союзном чемпионате. В сезоне-1987/88 рижский клуб под руководством Владимира Юрзинова добился наивысшего достижения в своей истории, став серебряными призёрами чемпионата СССР, уступив лишь безусловному лидеру советского хоккея ЦСКА в финальной серии плей-офф.

    Виктору Юрзинову принадлежит самый высокий результат в рижском «Динамо» за всю его долгую историю.

    Факт 6

    Рижское «Динамо» – чемпион по переименованиям. Дольше всего клуб, конечно, носил название «Динамо», под которым добился самых серьёзных успехов в своей истории. Но были и «Даугава», и «РВЗ», и «Вагоностроитель».

    После наступления независимости клуб лишился названия «Динамо», так как оно напоминало о Советском союзе. Поэтому в период с 1991 по 1995 годы клуб носил несколько названий — ХК «Рига», «Рига Старс» и «Пардаугава». В 1995 году клуб был закрыт.

    Факт 7

    Сегодняшнее «Динамо» (Рига) опять же не имеет к прежнему «Динамо» ровным счетом никакого юридического отношения. Оно появилось на хоккейной карте весной 2008 года, когда зашла речь о появлении КХЛ. Новой лиге нужна была широкая география.

    И с первых же сезонов «Динамо» заявило о себе и яркими победами, и ослепительными игроками:

    Каспарс Даугавиньш не забивает буллит года.

    Факт 8

    Сегодня единственный латвийский клуб в КХЛ, как и в несколько предыдущих сезонов, находится в шаге от плей-офф. Время исправлять ошибки еще есть, но каждое поражение еще больше отдаляет рижан от заветной восьмерки в Западной конференции.

    Против финского «Йокерита» латвийские хоккеисты сегодня сражались, но не справились с массированной атакой хозяев в овертайме – 2:3. И в копилку легло только одно очко. Не окажется ли это решающим, когда придется считать варианты?

    Факт дополнительный

    Очень некорректно говорить о латвийской сборной так, как это часто делают по недомыслию комментаторы на нашем телевидении – «латыши». Это, конечно же, «латвийцы». Не сказать, что кто-то сильно обижается, но это просто дань грамотности. Разница ровно такая же, как между «русский хоккеист» и «российский хоккеист».

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