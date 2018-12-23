Кирилл Капризов: Мы играли в Питере, но мне никто не говорил обидные слова - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 00:30Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Кирилл Капризов: Мы играли в Питере, но мне никто не говорил обидные слова

    Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов забил третий гол в ворота СКА (4:1), а после матча пообщался с прессой.

    – В финале Западной конференции со СКА тоже будет 4-0?
     До него еще далеко.

    Вы ни разу в четырех матчах не позволили СКА забить больше одного гола. Как это вышло?
     Я даже не знал об этом. Спасибо, что сказали. Мы не вспоминали прошлый матч.

    Теперь на арене было чуть холоднее, чем во встрече Россия – Финляндия. Это повлияло на лед?
     На этот раз лед был маленько получше. Наверное, застоялся. Но особого холода не почувствовал.

    Два матча за неделю на такой большой арене. Теперь будет трудно привыкать к маленьким стадионам?
     Кстати, мне тут очень понравилось. Даже полегче дышится. Прикольно играть.

    Крылья вырастают, когда собирается 70 тысяч?
     Какие крылья? Ничего такого не было.

    Но в матче сборных весь стадион болел за вас. А теперь – против.
     Я ничего такого не чувствовал. Даже когда идешь на лед после перерыва, болельщики тебе говорят только хорошие слова. Никто не бросал ничего обидного, пусть мы и в Питере. Другое дело, что сейчас был более принципиальный матч. Мы до этого уступили в двух играх, а теперь вышли на СКА. Очень хотели победить. Вон, даже на льду по ходу дела били друг друга. А после матча пожали руки и разошлись.

    Есть предложение – забирать у футболистов стадионы и играть там в хоккей.
     Это не очень хорошая идея, смеется Капризов. – Но в родном Новокузнецке на футбольной арене можно сыграть.

    Почему решили не рисовать под глазами боевую раскраску?
    Так ведь снег не шел. И было тепло, как на настоящем хоккейном стадионе. Хотя я был бы не против сыграть под снежком, как в детстве. Я думаю, каждый так играл во дворе или в садике.

    #кхл#хк ска#хк цска#капризов кирилл
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