Кирилл Капризов: Мы играли в Питере, но мне никто не говорил обидные слова

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов забил третий гол в ворота СКА (4:1), а после матча пообщался с прессой.
– В финале Западной конференции со СКА тоже будет 4-0?
– До него еще далеко.
– Вы ни разу в четырех матчах не позволили СКА забить больше одного гола. Как это вышло?
– Я даже не знал об этом. Спасибо, что сказали. Мы не вспоминали прошлый матч.
– Теперь на арене было чуть холоднее, чем во встрече Россия – Финляндия. Это повлияло на лед?
– На этот раз лед был маленько получше. Наверное, застоялся. Но особого холода не почувствовал.
– Два матча за неделю на такой большой арене. Теперь будет трудно привыкать к маленьким стадионам?
– Кстати, мне тут очень понравилось. Даже полегче дышится. Прикольно играть.
– Крылья вырастают, когда собирается 70 тысяч?
– Какие крылья? Ничего такого не было.
– Но в матче сборных весь стадион болел за вас. А теперь – против.
– Я ничего такого не чувствовал. Даже когда идешь на лед после перерыва, болельщики тебе говорят только хорошие слова. Никто не бросал ничего обидного, пусть мы и в Питере. Другое дело, что сейчас был более принципиальный матч. Мы до этого уступили в двух играх, а теперь вышли на СКА. Очень хотели победить. Вон, даже на льду по ходу дела били друг друга. А после матча пожали руки и разошлись.
– Есть предложение – забирать у футболистов стадионы и играть там в хоккей.
– Это не очень хорошая идея, – смеется Капризов. – Но в родном Новокузнецке на футбольной арене можно сыграть.
– Почему решили не рисовать под глазами боевую раскраску?
– Так ведь снег не шел. И было тепло, как на настоящем хоккейном стадионе. Хотя я был бы не против сыграть под снежком, как в детстве. Я думаю, каждый так играл во дворе или в садике.