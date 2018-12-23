Коновалов подрезал крылья «ястребам». 5 убойных фактов о событиях КХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 09:00Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Коновалов подрезал крылья «ястребам». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

    Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

    67 770 зрителей – такой теперь рекорд посещаемости в отечественных чемпионатах.

    19 голов стало на счету форварда рижского «Динамо» Линуса Виделля, который вчера забил в Хельсинки. Швед догнал в снайперской гонке чемпионата Юусо Пуустинена из «Нефтехимика» и на две шайбы отстает от ее лидера Найджела Доуса из «Автомобилиста».

    7 игр с учетом плей-офф-2018 продолжается победная серия ЦСКА в армейском дерби.

    Вчера москвичи в четвертый раз подряд одолели одноклубников из Санкт Петербурга.

    5 – столько сухарей засушил железнодорожник Илья Коновалов. Вчера в Балашихе он остановил «ястребов», отразив все 42 броска.

    4 матча длится результативная серия защитника ХК «Сочи» Зията Пайгина. В ретро-матче «Спартака» он на 54-й минуте сравнял счет (2:2). В каждом из четырех встреч после возвращения в команду «леопардов» он набирал очки, всего 4 (2+2).

    СТАТИСТИКА

    СКА – ЦСКА – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Газпром Арена. 67 770 зрителей. Голы: 0:1 Вей 9 (Окулов, 13.00), 0:2 М.Карнаухов 2 (Светлаков, 23.19), 0:3 Капризов 16 (Вей, М.Григоренко, 29.32), 1:3 Гусев 11 (Прохоркин, 57.43, б.), 1:4 Хансен 4 (59.32, п.в.). Вратари: Хелльберг (58.04-59.32) – Сорокин. Броски: 19-20. Штраф: 11-13.

    Амур – Динамо М – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Платинум Арена. 6316. Г: Кагарлицкий, Тарасов. В: Лангхамер – Бочаров. Б: 26-29. Ш: 6-8.

    Сибирь – Адмирал – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Сибирь. 6870. Г: Демидов – Феоктистов, Глазачев, Вихарев, Коньков. В: Красиков – Красоткин. Б: 31-33. Ш: 16-14.

    Салават Юлаев – Северсталь – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Уфа-Арена. 4563. Г: Арзамасцев, Кугрышев, Ар.Сергеев – Монахов, Михнов. В: Метсола – Фурх. Б: 38-24. Ш: 6-8.

    Авангард – Локомотив – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0). Арена Балашиха. 5117. Г: Г.Иванов, Д.Алексеев. В: Бобков – Коновалов. Б: 42-18. Ш: 2-6.

    Спартак – ХК Сочи – 3:2 от (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). ЦСКА АРЕНА. 10072. Г: Карсумс, Кутейкин, Максвелл – Коллниз, Пайгин. В: Гудачек – Шикин. Б: 28-28. Ш: 6-10.

    Йокерит – Динамо Р – 3:2 от (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). Хартвалл Арена. 8731. Г: О’Нилл, Вярн, Лёв – Виделль, Дарзиньш. В: Заполски – Билялов. Б: 29-13. Ш: 23-19.

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