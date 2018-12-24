Дубль – Томасу, победа – Доусу. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 24 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

300 побед в КХЛ одержал вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин.

13 матчей продолжается серия поражений «Слована».

8 последних встреч заканчивает с очками капитан «Автомобилиста», лидер бомбардирской и снайперской гонки чемпионата Найджел Доус. Его 22-й гол помог лидеру Восточной конференции одержать победу над «Трактором».

6 матчей длится победная серия «Витязя».

5 (3+2) результативных баллов в трех последних играх набрал форвард-новичок «Трактора» Кристиан Томас. Вчера он дважды поразил ворота «Автомобилиста».

СТАТИСТИКА

Куньлунь – Витязь – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Фэйян. 2599 зрителей. Голы: Латта – Воронков, Евсеенков, Выглазов. Вратари: Лазушин – Ортио. Броски: 40-35. Штраф: 10-6.

Автомобилист – Трактор – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Уралец. 5545. Г: Доус, Секстон, Трямкин – Томас (2). В: Коварж – Демченко. Б: 28-26. Ш: 2-2.

Слован – Металлург – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Словнафт Арена. 9664. Г: Месарош – Расмуссен, Любимов, Тимкин, Д.Платонов. В: Штепанек – Кошечкин. Б: 30-36. Ш: 6-4.

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