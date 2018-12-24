Москве хоккей не нужен? На игры столичных клубов ходят хуже, чем в Сочи!

Хоккей 24 декабря 2018 16:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Посещаемость игр московских хоккейных команд в течение шести лет стабильно низкая в лиге и лучше бы эти клубы переехали в Сибирь.

Континентальная хоккейная лига отчиталась об итогах работы за последний полный сезон-2017/18. Показатели по посещаемость игр оказались двоякими. На матчи плей-офф стало ходить меньше людей, а на регулярный чемпионат - больше, по сравнению с розыгрышем 2016/17. Итоговые цифры такие - средняя посещаемость на играх плей-офф составила 7777 человек, а на "регулярке" - 6232 человека.

В отчетах КХЛ помимо средней посещаемости, есть также данные по клубам - но все это не отражает любовь конкретных регионов России к хоккею. "Советский спорт" решил подсчитать эту любовь и оказалось, что меньше всего желают ходить на хоккей люди из cтолицы. За исключением московского "Спартака" ни у одного московского клуба нет положительной динамики по посещамости. В противовес Москве - клубы из Сибири, которые стали самыми посещаемыми, несмотря на средние спортивные результаты.

ЦСКА остается в андеграунде

Хуже всех среди московских команд выглядит ЦСКА - посещаемость клуба совершенно не соответствует тому, как клуб выступает. Согласно отчету КХЛ, ЦСКА - самый результативный клуб Лиги за последние три сезона.

Арена армейцев до этого сезона вмещала всего 5,6 тыс. зрителей и только каждый пятый матч проходил при аншлаге. Допустим, второй клуб по спортивным результатам в КХЛ - петербургский СКА битком заполнял свою 12-тысячную арену в 86% встреч.

В отчете КХЛ видно, что в десятке самых "заполняемых" клубов лиги нет ни одной команды из Москвы. ЦСКА - финалист прошлого Кубка Гагарина, но по заполняемости домашней арены лишь 14-й. Еще ниже подмосковный "Витязь" и московский "Спартак". "Динамо" вообще на дне табилицы, ни разу за прошлый сезон они не заполнили свою 12-тысячную арену.

Показатель заполняемости арены не отражает точную посещаемость команд. Допустим, арены ЦСКА и "Витязя" вмещали не больше 6 тыс. человек в прошлом сезоне, а "Спартак" и "Динамо" играли на 12-тысячных аренах и их заполнять было сложнее. "Советский спорт" составил подробную таблицу посещаемости команд КХЛ, которая показывает как на каждый клуб ходят болельщики с 2012 года.

Самое неожиданное, что в сезоне-2016/17 на "Витязь" из маленького подмосковного города Подольск приходило больше людей, чем на хоккейный ЦСКА. Второе - посещаемость "Динамо", которая практически всегда выше остальных московских клубов. В среднем на игры "Динамо" с 2012 по 2016 год приходило 5870 болельщиков, у ЦСКА это 3931 болельщик.

Москва на дне, Сибирь в огне

На основе данных по посещаемости московских хоккейных клубов можно вывести показатель по столице. В среднем 4462 человека приходило на матчи команд из Москвы в период с сезона-2012/13 по 2016/17. Этот показатель - самый низкий среди всех хоккейных регионов России, которые условно можно поделить на Татарстан, Урал, Сибирь, Дальний Восток и клубы Северо-Запада.

Примерно на 500 человек больше чем в Москве ходят на матчи на Урале. Самый посещаемый - челябинский "Трактор", на его игры приходит в среднем 6523 болельщика. Второй по посещаемости - магнитогорский "Металлург".

Больше чем на Урале ходят на хоккей в Поволжье, матчи в среднем посещает 5437 человек. Самый популярный клуб - уфимский "Салават Юлаев", его игры собирают порядка 6957 человек.

Еще активнее поддерживают своих на Дальнем Востоке: "Амур" и "Адмирал" в среднем на трибунах собирают 6140 человек.

Еще лучше дела с посещаемостью у клубов Сибири. Несмотря на скромные спортивные результаты, болельщики активно ходят на игры, средняя заполняемость 7733 человека на протяжении шести лет. На игры омского "Авангарда" приходит в два раза больше людей чем на московский ЦСКА. Игры "Сибири" в среднем посещает 6985 болельщиков.

Правда, эти данные уже устарели - после переезда "Авангарда" на арену в Балашихе, посещаемость его игр (равно как и количество мест во дворце) резко упала. Так что в лидеры по степени любви к хоккею уверенно выходит другой регион - Северо-Запад (и это мы еще не брали данные по текущему сезону, где появится питерский матч на футбольном стадионе с 70 тысячами болельщиков!).

В наших таблицах не учтен всего один клуб - ХК "Сочи". Но это совершенно отдельная история: команда возникла практически на пустом месте всего несколько лет назад, и еще не успела обзавестись в регионе ни традициями боления, ни постоянной фанатской базой. Что не помешало сочинцам регулярно собирать больше зрителей, чем у ЦСКА или "Динамо".

Дело не в регалиях, а в любви к хоккею

В мире спорта принято рассуждать, что высокие результаты гарантируют приток зрителей. Но пример КХЛ показывает, что это не совсем так. Петербургский СКА и в самом деле стал собирать по 11-12 тысяч болельщиков на матч после того, как превратился в претендента на Кубок Гагарина (и дважды выиграл трофей). Но сверхпопулярные "Локомотив" и "Авангард" не побеждали ни разу (у каждого клуба на счету только по одному выходу в финал), однако собирают полные трибуны. Казанский "Ак Барс" трижды брал кубок и четыре раза участвовал в финале, но его посещаемость ниже, чем у "земляка" - "Салавата Юлаева", который выигрывал Кубок Гагарина лишь однажды. Магнитогорский "Металлург" был обладателем Кубка Гагарина дважды, а челябинский "Трактор" лишь раз участвовал в финале, но его посещаемость выше. И даже "Сочи", как уже было отмечено, собирает больше зрителей, чем московские топ-клубы, хотя команда из города-курорта даже не мечтает пока о финале.

Так что дело, скорее, не столько в результатах, сколько в работе клубов с болельщиками и в любви к хоккею в регионах. Избалованной зрелищами Москве до Питера, Уфы, Владивостока или Омска еще расти и расти.