Евгений Дадонов: Верю, что сборная России хорошо сыграет на молодежном ЧМ - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 19:00Источник: «Советский спорт»Автор: Кватерман Кирилл

    Евгений Дадонов: Верю, что сборная России хорошо сыграет на молодежном ЧМ

    Корреспондент «Советского спорта» взял интервью у форварда «Флориды» Евгения Дадонова после победы над «Чикаго» (6:3).

    – Что скажете о своей игре? О своем сезоне?
    – Нормальный сезон. Хотелось бы лучше…

    – «Флорида» пока не входит в зону плей-офф.
    – Но вроде бы четыре победы в последних пяти матчах. Верим, что дальше будет лучше.

    – А чего не хватает «пантерам», чтобы совершить прорыв? Состав ведь у вас неплохой.
    – Сложно сказать. Я надеюсь на удачный финиш этого сезона. Что мы все-таки будем в плей-офф. Посмотрим, как закончим чемпионат – и весной сделаем выводы.

    – Вы идете на первом месте в «Пэнтерз» по голам. Что-то меняли в своей игре?
    – Не знаю, ничего не менял. Просто стараюсь делать то, что от меня просят. Ничего особенного.

    – На днях в Санкт-Петербурге прошли два матча на футбольном стадионе. Слышали об этом?
    – Посмотреть эти две игры не получилось. Но, конечно, я очень рад и горд за Россию, что у нас проходят такие матчи. Молодцы в Питере, все организовали на высоком уровне.

    – А вы сами хотели бы сыграть под открытым небом для десятков тысяч зрителей?
    – Наверное, я бы хотел, да. Мне кажется, это интересный опыт для любого спортсмена.

    – Какие планы у вас в Майами на Рождество и Новый год?
    – Все хорошо. Правда, в Новый год мы на выезде. А в Рождество буду дома, никуда не поеду.

    – Будете следить за молодежным чемпионатом мира?
    – По возможности – конечно, да. А кто станет фаворитом… Не знаю. Надеюсь, что сборная России удачно выступит.

    – Ваш партнер Александр Барков уже стал капитаном «Флориды». Это удачный выбор?
    – Я считаю, он заслужил звание капитана команды. Все ребята полностью поддерживают решение. Стараются помогать ему, чем могут.

    Все знают Баркова как хоккеиста. Тут нечего добавить. А как человек – он очень хороший парень. Скромный, приятный в общении.

    #дадонов евгений#нхл#хк флорида пантерз
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