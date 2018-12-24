Евгений Дадонов: Верю, что сборная России хорошо сыграет на молодежном ЧМ

Хоккей 24 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кватерман Кирилл

Корреспондент «Советского спорта» взял интервью у форварда «Флориды» Евгения Дадонова после победы над «Чикаго» (6:3).

– Что скажете о своей игре? О своем сезоне?

– Нормальный сезон. Хотелось бы лучше…

– «Флорида» пока не входит в зону плей-офф.

– Но вроде бы четыре победы в последних пяти матчах. Верим, что дальше будет лучше.

– А чего не хватает «пантерам», чтобы совершить прорыв? Состав ведь у вас неплохой.

– Сложно сказать. Я надеюсь на удачный финиш этого сезона. Что мы все-таки будем в плей-офф. Посмотрим, как закончим чемпионат – и весной сделаем выводы.

– Вы идете на первом месте в «Пэнтерз» по голам. Что-то меняли в своей игре?

– Не знаю, ничего не менял. Просто стараюсь делать то, что от меня просят. Ничего особенного.

– На днях в Санкт-Петербурге прошли два матча на футбольном стадионе. Слышали об этом?

– Посмотреть эти две игры не получилось. Но, конечно, я очень рад и горд за Россию, что у нас проходят такие матчи. Молодцы в Питере, все организовали на высоком уровне.

– А вы сами хотели бы сыграть под открытым небом для десятков тысяч зрителей?

– Наверное, я бы хотел, да. Мне кажется, это интересный опыт для любого спортсмена.

– Какие планы у вас в Майами на Рождество и Новый год?

– Все хорошо. Правда, в Новый год мы на выезде. А в Рождество буду дома, никуда не поеду.

– Будете следить за молодежным чемпионатом мира?

– По возможности – конечно, да. А кто станет фаворитом… Не знаю. Надеюсь, что сборная России удачно выступит.

– Ваш партнер Александр Барков уже стал капитаном «Флориды». Это удачный выбор?

– Я считаю, он заслужил звание капитана команды. Все ребята полностью поддерживают решение. Стараются помогать ему, чем могут.

Все знают Баркова как хоккеиста. Тут нечего добавить. А как человек – он очень хороший парень. Скромный, приятный в общении.