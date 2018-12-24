«Знарок нужен, чтобы вдохнуть новые силы в Брагина». Славин – о молодежке

Хоккей 24 декабря 2018 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Некоторые эксперты скептически восприняли включение Олега Знарка в штаб молодежной сборной, мол, чем он поможет Валерию Брагину в Канаде на чемпионате мира? А я уверен, что это единственно верное решение.

Победа после 26-летнего перерыва на Олимпиаде автоматически сделала для ФХР прошлый сезон успешным – кто лет через 10 вспомнит, что мы в финале чудом выбрались из почти безнадежной ситуации? Но если отставить в сторону историческую викторию в Пхенчхане, уходящий год получился для всех наших сборных катастрофическим:

– Национальная команда впервые за пять лет осталась без медалей ЧМ – 6-е место;

– Молодежная сборная впервые за восемь лет осталась без медалей ЧМ – 5-е место;

– Юниорская сборная (до 18 лет) завалила домашний ЧМ в Челябинске/Магнитогорске – 6-е место, а всего за минувшие семь лет лишь однажды поднималась на пьедестал – бронза в 2017-м, при этом последнее золото добыто и вовсе аж в 2007 году?!

Молодежка, впрочем, недалеко ушла: за 15 сезонов после ЧМ-2003 россияне первенствовали лишь однажды. Причем тот прорыв в Баффало-2011 сродни олимпийскому подвигу в Корее: вообще-то 0:3 после двух периодов финала да еще с Канадой не отыгрываются.

Архитектор того невероятного камбэка – Валерий Брагин, который выжал из команды максимум в первом же своем сезоне. Точно так же, как на юниорском ЧМ-2004, где он победил с первой попытки. Брагин затем с молодежкой брал медали еще четыре турнира кряду – три финала, но в том же Баффало в начале нынешнего года вдруг оступился: проиграл в четвертьфинале хозяевам – 2:4.

Понятно, в квалификации 62-летнего наставника никто не сомневается. Но когда команда раз за разом останавливается в шаге от вершины, а теперь даже до пьедестала не добралась, очевидно, что надо что-то предпринимать. Необходим свежий, незамыленный взгляд, новые идеи, пусть и минимальная, но перенастройка – и Олег Знарок в этом смысле идеальная кандидатура. Ведь тренерскую карьеру он начинал как раз с юниоров и вывел молодежку Латвии впервые в ее истории в элитную группу ЧМ!

Конечно, есть вероятность, что Знарок будет давить на Брагина своим авторитетом. Но я убежден, что Олегу Валерьевичу хватит такта не переступать незримую черту и соблюдать субординацию – все ведь в одной лодке! А кроме того, уже заявлено, что Знарок в Канаде не будет находиться на скамейке. То есть управлять командой, принимать оперативные решения главный тренер по-прежнему будет единолично.

Ну а то, что в Новогорске Знарок вместе с Брагиным провел несколько тренировок молодежки, что он будет следить за матчами с трибуны и потом обмениваться мнениями, делиться замечаниями, что в этом плохого?! Разве мы не восторгались золотой олимпийской сборной Канады, у которой в Ванкувере и Сочи в штабе было по четыре действующих главных тренера НХЛ, плюс – четыре генменеджера клубов НХЛ, а в Россию в качестве консультантов еще прибыли всем хорошо известные Кевин Лоу и Ральф Крюгер.

Десять суперспециалистов в одной упряжке: вот это я понимаю – мозговой центр! Почему нам не использовать успешный опыт?