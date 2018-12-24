Мотивирует ли Кравцова Толванен? К старту МЧМ в Канаде

Хоккей 24 декабря 2018 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В ночь со среды на четверг стартует молодежный чемпионат мира. Сборная России считается железобетонным претендентом на медали.

Ванкувер. Это не только канадский кошмар в четвертьфинале Олимеиады-2010. Это и канадский кошмар в финале МЧМ-2006. Наша сборная с Малкиным, Радуловым, Широковым, Емелиным под руководством Сергея Михалева разгромила в полуфинале главных фаворитов американцев, чтобы в золотом матче с канадцами оказаться на щите – 0:5. Эх, если бы местные телевизионщики чуть раньше разглядели гол-невидимку Лемтюгова, а не после первой остановки игры… Малкин прилетел в Канаду после Кубка РОСНО, где он отвоевал путевку в олимпийскую дрим-тим у Морозова, Зарипова, Зиновьева, отдельно от команды. Выжатый как лимон. «Было желание, не было возможностей», – сказал потом о нем Михалев.

Ныне фигур калибра Малкина нет. Хьюз, Валлстрем, Форментон? Мелковат калибр. Особняком стоит засветившийся в «Нэшвилле» Толванен, которого КХЛ лишила звания лучшего новичка прошлого сезона в пользу Кравцова.

– Мне что, приз ему отдать? – заявил в сердцах лауреат.

Их дуэль на групповом этапе переходит в заочную плоскость. И неизвестно, сойдутся ли наши с финнами в плей-офф. Для Кравцова дело чести постоять не только за себя любимого, но и за всея КХЛ.

Капитаном сборной России стал Костин, который на прошлом чемпионате мира ухитрился выбиться в лучшие бомбардиры команды из четвертого звена. Контрольные матчи со шведами и американцами он пропустил из-за простуды, а вчера в игре против Швейцарии один гол забил и дважды отдал. Валерий Брагин проверил новую тройку Костин – Кравцов – Денисенко и остался доволен.

– Важно, что играли качественно, не отклонялись от задания, – заявил после победы 4:1 главный тренер. – Состав на чемпионат уже определен, рассуждаем только по одной позиции.

Предположу, что речь идет о 13-м нападающем. Претендентов двое – получивший на тренировке в зале травму спины Чехович и блеснувший на юниорских турнирах 17-летний Подколзин. Я бы сделал выбор в пользу юности. Правда, трудно вспомнить, кто из столь ранних выстреливал на молодежных чемпионатах. Разве что великие – Гретцки в бородатом 1978-м и Овечкин в 2003-м. К слову, для Александра тот турнир в Галифаксе стал самым успешным среди трех МЧМ с его участием.

И, конечно, интерес к чемпионату подогревает фигура Олега Знарка, консультанта нашей команды. Главное, чтобы в штабе сборной сохранилась комфортная для всех атмосфера, гармония. А то ведь как было. Известный в прошлом тренер Владимир Филиппович Васильев, возглавлявший в 1980-е молодежку на нескольких чемпионатах мира, рассказывал мне, как руководитель нашей делегации Анатолий Тарасов входил в раздевалку и толкал речь.

– Я не знал, как реагировать, не просить же команду забыть все им сказанное, – вспоминал Васильев.

В Баффало-2011 потолком нашей сборной считали выход в полуфинал, а она вернулась с золотом. Панарина еще долго называли середняком и везунчиком, на которого разом свалились блага-регалии. Сейчас состав у Брагина куда богаче на исполнителей.

КАЛЕНДАРЬ

Группа А: Канада, Чехия, Россия, Швейцария, Дания

Группа В: Швеция, США, Финляндия, Словакия, Казахстан

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ

28 декабря 0.00* Россия – Дания 29 декабря 4.00 Чехия – Россия 31 декабря 4.00 Финляндия – Россия 1 января 4.00 Россия – Канада 3 января Четвертьфиналы 5 января Полуфиналы 6 января 0.00 Матч за 3-е место 6 января 4.00 Финал

* Время московское

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Петр Кочетков (ХК «Рязань» ВХЛ), Даниил Тарасов («Торос» ВХЛ), Амир Мифтахов («Барс» ВХЛ); защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Волков («Химик» ВХЛ), Даниил Журавлев («Барс» ВХЛ), Евгений Калабушкин («СКА-Нева» ВХЛ), Антон Малышев («Локо» ВХЛ), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье» ВХЛ), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос» ВХЛ), Макар Хабаров («Северсталь»), Александр Алексеев («Ред Дир» WHL), Дмитрий Саморуков («Гельф» Лига Онтарио); нападающие: Артем Галимов («Барс» ВХЛ), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все – «Локо» ВХЛ), Евгений Каницкий («Звезда» ВХЛ), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева» ВХЛ), Иван Муранов («Динамо» М), Степан Старков (ХК «Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»), Клим Костин («Сан-Антонио» AHL), Александр Хованов («Монктон» Лига Квебека), Иван Чехович («Бэ-Комо» Лига Квебека), Василий Подкользин («СКА-Нева» ВХЛ).