Александр Барков: Поставлю 10 долларов на Финляндию во время МЧМ (видео)

Хоккей 24 декабря 2018 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кватерман Кирилл

Корреспондент «Советского спорта» взял интервью у форварда «Флориды» Александра Баркова после победы над «Чикаго» (6:3).

– На днях прошел опрос среди игроков, и они признали вас самым недооцененным хоккеистом НХЛ. Мол, вы заслуживаете намного больше внимания. Согласны с такой оценкой?

– Не знаю, особо об этом не думаю. Просто пытаюсь играть в свой хоккей, помогать команде набирать очки. Выступаю с хорошими игроками, каждый день получаю наслаждение, когда выхожу на лед. Не забиваю голову тем, кто и что обо мне думает. Слежу только за своей командой.

– Вы стали десятым по счету капитаном в истории «Флориды». Кто вам перед этим сезоном сообщил такую новость?

– Когда завершился прошлый сезон, у генменеджера и главного тренера состоялся разговор с каждым игроком. Мне сказали: «Мы хотим поменять капитана, и ты – один из вариантов. Будь готов, если что». А летом они поговорили с моим агентом. Я приехал в тренировочный лагерь, мне дали букву «С».

Это для меня многое значит. Если бы мне в детстве в Финляндии сказали, что я стану капитаном клуба НХЛ, то не поверил бы. Но хочу поблагодарить всех, кто был со мной. Я стал капитаном классной банды.

– Вы набрали 78 очков в 79 матчах в прошлом чемпионате. Какую цель ставите на этот сезон?

– Хочу набрать еще больше. Играть лучше. Но самое главное, чтобы мы побеждали, и всем было весело. Если ты забиваешь, но мы терпим поражения – у всех совсем другое настроение. Эти очки не считаются. А так – хочу больше забить, отдать больше передач.

– Сейчас у вас 36 очков в 35 матчах. Идете по тому же графику.

– Пытаюсь не только проявлять себя в атаке, но и в своей зоне играть так, чтобы не забивали нам.

– Скоро стартует молодежный чемпионат мира. Вы обсуждаете с игроками «Флориды» из других стран, кто фаворит, на кого ставить?

– Да, сейчас скоро начнем обсуждать, делать ставки и все такое. Конечно, я за сборную Финляндии. У нас здесь русских слишком много, они – за своих. Будем болеть, смотреть.

– Деньги ставите?

– Может, чуть-чуть. 10 долларов поставим. Но не так, чтобы вообще обанкротиться.

– Вы на каком языке думаете?

– Сейчас думаю на русском, когда говорю с вами. А если говорю с канадцами или американцами, то уже думаю на английском. С финнами – на финском. Поначалу еще думал по-русски или по-фински. А со временем привык к английскому. Думаю, что говорю нормально. Владею тремя языками, общаюсь непринужденно.

– А на каком языке говорите с родителями?

– На русском, конечно. Я вырос в русской семье. Вообще я вырос в Финляндии. Из дома выходил: я – финн. Приходил: я – русский.

– Слышали, что на днях в Санкт-Петербурге состоялись два матча на футбольной арене?

– Я не смотрел матч Россия – Финляндия. Но следил за тем, что было вокруг. Но знаю счет. Классно сыграть перед 70 тысячами зрителей. Я знаю, что в России очень любят хоккей. Почти столько же собралось на СКА – ЦСКА. Это очень здорово.

– Вы сами никогда на улице не играли в хоккей?

– Нет, никогда. Я вырос в Финляндии, всегда катался на улице с друзьями. Но сыграть в НХЛ так не довелось. А очень бы хотел!

– Вы часто бываете в России?

– Когда был маленьким, то приезжал очень часто. У меня там живет вся родня. Мы-то переехали в Финляндию, но в Москве осталась вся родня, все бабушки. А сейчас особо нет времени навещать.