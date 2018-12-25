Шумаков лютует, Рыбин хитует. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 25 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

12129 – столько зрителей собрал матч на «Минск-Арене» местного «Динамо» с «Ак Барсом».

200 очков в КХЛ набрал защитник и капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль.

5 силовых приемов применил в дебютном матче за «Салават Юлаев» бывший капитан «Северстали» Максим Рыбин.

2 гола забил в трех матчах за «Авангард» новичок «ястребов» Сергей Шумаков, поразивший вчера ворота своей бывшей команды – «Сибири». Сразу 2 защитника провели дебютные встречи за ЦСКА в этом сезоне – Федор Беляков и Кирилл Голощапов.

1 – первый гол забил форвард-новичок ХК «Сочи» Мартин Бакош. Он распечатал ворота во втором матче за «леопардов», а в первом, против «Спартака», отметился результативной передачей.

СТАТИСТИКА

Барыс – Адмирал – 4:3 (3:3, 0:0, 1:0). Барыс Арена. 4122 зрителя. Голы: Старченко, Бойд, Петерссон, Фрэттин – Е.Яковлев, Вихарев, Кубат. Вратари: Граховина (Карлссон) – Красоткин. Броски: 48-21. Штраф: 22-14.

Салават Юлаев – Локомотив – 3:4 от (1:1, 0:1, 2:1, 0:1). Уфа-Арена. 5780. Г: Арзамасцев (2), Кугрышев – Апальков, Г.Иванов, Козун, Д.Алексеев. В: Метсола – Коновалов. Б: 33-24. Ш: 31-10.

Динамо Мн – Ак Барс – 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). Минск-Арена. 12129. Г: А.Терещенко, С.Костицын, Буйницкий – Секач, Клинкхаммер. В: Энрот – Подъяпольский. Б: 26-33. Ш: 30-14.

Авангард – Сибирь – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Арена Балашиха. 3401. Г: Шумаков, А.Галимов, Семенов – Логинов. В: Налимов – Тэйлор. Б: 34-14. Ш: 2-8.

ХК Сочи – Торпедо – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). Большой. 3216. Г: Хомицкий, Алтыбармакян, О’Делл (2), Бакош – Паршин, Жафяров. В: Шикин – Тихомиров. Б: 44-26. Ш: 20-22.

ЦСКА – Нефтехимик – 4:3 от (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). ЦСКА АРЕНА. 6186. Г: Светлаков, Скотт, П.Карнаухов, Капризов – Хайруллин (2), Шарипзянов. В: Юханссон – Коротаев. Б: 38-24. Ш: 6-6.

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