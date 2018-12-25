Виталий Кравцов: Мне давали 120 миллионов, но мечта дороже!

Хоккей 25 декабря 2018 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел, Пономаренко Дмитрий

В рамках шоу «Игра в тело», которое Павел Лысенков ведет со звездой ТВ Дарьей Мироновой, мы пообщались с форвардом Виталием Кравцовым.

Завтра в Канаде стартует молодежный чемпионат мира, где наша сборная – традиционный претендент на победу. А челябинский нападающий Виталий Кравцов – один из ее лидеров.

«БРАГИН И ПСИХОЛОГ ХОРОШИЙ, И ЗАВОДИЛА»

- У нас собрался очень сильный состав, - рассказывает о команде Кравцов. – И даже тренерский штаб получил усиление в лице Олега Зарка. Поэтому никто не волнуется. Я уж точно.

- Но там же будет народу на трибунах - 20 тысяч! И вы внизу, в этой чаше…

- Я на это внимания просто не обращаю. Отключаюсь от всего. На блондинок на трибунах точно не засматриваюсь. Вижу только шайбу и игроков.

- Брагин – уникальный тренер? С учетом того, что он уже много лет руководит «молодежкой».

- Если у тебя вдруг плохое настроение, он сразу заметит! Подъедет на тренировке: «Что с тобой? Где эмоции? Спал что ли плохо? Давай-ка после льда сразу спать!». Он и психолог очень хороший, и тренер, и заводила. С Валерием Николаевичем можно ведь и по-дружески пообщаться. Просто по-человечески что-то о жизни спросить. Про него рассказывать – слов не хватит.

- У вас есть любимый молодежный чемпионат мира?

- Когда наши отыгрались у Канады в финале с 0:3 в Баффало (МЧМ-2011 – Прим. ред.). Кицын там играл, Двуреченский, Кузнецов, Тарасенко, Панарин… Помню, из школы вернулся, сижу кушаю. А папа носится вокруг телека – все, выиграли…

«120 МИЛЛИОНОВ МНЕ УЖЕ ПРЕДЛАГАЛИ»

- Летом у вас был вариант остаться за океаном, где «Рейнджерс» выбрали вас на драфте девятым номером. Почему в итоге все же вернулись в «Трактор»?

- Я действительно был в тренировочном лагере «Рэйнджерс». И можно было остаться. Но при этом существовала вероятность, что мне из-за каких-то там юридических неувязок пришлось бы целый сезон играть в лиге, где команды из американских колледжей выступают. Это по сравнению с КХЛ на десять ступеней вниз спускаться. И зачем мне это надо?

- Может, вам хотелось попасть в «Торонто», чтобы быть поближе к сестре, которая уже живет там. А как она, кстати, туда попала?

- Да ничего особенного. Она с Димой Саморуковым общается (российский защитник, выступающий в хоккейной лиге Онтарио. – Прим. ред.). У них любовь. Поэтому они всюду вместе.

- Если СКА или ЦСКА предложит вам солидный контракт на следующие четыре года останетесь в КХЛ?

- Моя мечта – не в деньгах. Другое дело – тебя могут обменять, как Алексея Кручинина, который, кстати, получает в СКА столько же, сколько и в Челябинске. Я хочу попробовать себя в НХЛ. Тем более, что моя семья в деньгах особо не нуждается. У отца свой строительный бизнес во Владивостоке. Всех денег не заработаешь. Мне уже предлагали и 100 миллионов и 120.

- В «Тракторе»?!

- Нет. Не важно. Но я думаю – вот возьму деньги, а потом всю жизнь буду жалеть, что упустил свой шанс. Поэтому стою на своей позиции – в следующем сезоне буду покорять НХЛ. А как сложится – посмотрим.

«ТО ГЕРОЙ, ТО ЗАЗВЕЗДИЛСЯ…»

- Известность к вам пришла весной во время Кубка Гагарина, где «Трактор» выступил очень здорово. Сильно жизнь после этого изменилась?

- Я к этому вообще не был готов. Перед этим на молодежный чемпионат мира не попал. И вдруг за день до начала плей-офф мне говорят – будешь в большинстве играть. Ни фига себе, думаю! Ну попробую… А тут еще в первом матче у нас Максим Якуценя сильно болел. Три периода отыграл, а на овертайм уже не вышел. И в перерыве мне говорят: «Кравцов в первое звено!». Выхожу и забиваю победный гол. А потом пошло. И люди начали меня возвышать, словно я какой-то челябинский герой.

А осенью все наоборот. Не шла игра, я мало забивал. И на меня пошло уже в обратную сторону: «Зазвездился, урод…» Или однажды сел в такси, до арены доехать. Водитель спрашивает: «А ты кем там работаешь?» Отвечаю: «Бухгалтером». И как пошел он: «Вот там ваши трактористы, особенно Кравцов…». 20 минут сидел и слушал про себя, какой я такой-сякой. А сейчас, как попал на чемпионат мира, опять пишут: «Молодец, мы в тебя всегда верили». Вот с такими переменами в отношении людей действительно трудно было справиться.

- Не страшно, что сейчас болельщики опять от сборной «золота» на чемпионате ждут? А вы - лидер нашей команды.

- Нет. Аршавин же говорил, что «ваши ожидания – это ваши проблемы». Шучу, конечно. Но в голову это давление действительно не беру. Надо просто показать все, что можешь. Постараться сделать какую-то… интеллектуальную изюминку на льду! Скучно же играть в хоккей, если ты просто побежал по борту, вылез и гол забил. Мне это не нравится.

- Есть сведения, что вы параллельно с хоккеем занимались и единоборствами.

- Я в детстве вообще всем занимался. Например, Кудо. Это как смешанный единоборства, только тебе дают шлем с пластиковой защитой лица. Еще кроме хоккея занимался футболом и плаванием. Причем, одновременно, с тренировками один день. В школе на баскетбол записался. Потом уже отец сказал: давай-ка выбирай. Я выбрал хоккей. Но сразу сказал, что буду играть в воротах! У меня даже фотка сохранилась в форме голкипера.

- Что пожелаете себе в Новом году?

- Самое главное – быть счастливым. Чтоб тебя окружали родные и близкие люди. Те, кем ты дорожишь, и кто дорожит тобой. А болельщикам желаю в новогодние праздники почаще включать спортивные каналы и смотреть, как мы будем биться за страну. Сыграем от всего сердца.



БРАГИН ОПРЕДЕЛИЛСЯ С СОСТАВОМ НА МЧМ

Тренерский штаб сборной России объявил имена 25 игроков, которые примут участие в молодежном чемпионате мира.

В окончательную заявку на турнир должны войти 23 игрока – три вратаря и 20 полевых. Однако накануне турнира допускается ввести в нее 15 полевых игроков и двух вратарей. Остальных можно добавлять до 23-х на протяжении всего турнира. Поэтому тренеры не спешат заполнять заявку сразу целиком – чтобы иметь резерв на случай серьезных травм в стартовых встречах.

Вот имена 25 игроков, которые сейчас находятся в нашей команде.

Вратари: Петр Кочетков (ХК Рязань), Амир Мифтахов (Барс), Даниил Тарасов (Торос).

Защитники: Александр Алексеев (Ред Дир), Даниил Журавлев (Барс), Евгений Калабушкин (СКА-Нева), Илья Морозов (Сибирь), Савелий Ольшанский (Зауралье), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик (Торос), Дмитрий Саморуков (Гельф)

Нападающие: Артем Галимов (Барс), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – Локомотив), Виталий Кравцов (Трактор), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА-Нева), Иван Муранов (Динамо М), Клим Костин (Сан-Антонио), Степан Старков (ХК Сочи), Александр Хованов (Монктон), Никита Шашков (Сибирь, Павел Шэн (Салават Юлаев).