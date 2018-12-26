Откровения Виталия Кравцова перед стартом МЧМ и итоги хоккейного года

Хоккей 26 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о старте молодежного чемпионата мира, интервью лидера нашей сборной Виталия Кравцова и победе СКА в Шанхае.

После двух домашних поражений СКА едва не потерпел поражение и в Шанхае! Первый период в матче с «Куньлунем» закончился со счетом 0:0, а вот в самом начале второго хозяева забросили две шайбы. Похоже, именно они армейцев, наконец, и разбудили. В итоге они победили 5:3. Причем за последние 15 секунд встречи соперники успели обменяться голами! Отмечаем гол Никиты Гусева и три передачи Николая Прохоркина.

«Витязь» споткнулся в Хабаровске – 1:2 и завершил свою победную серию, оставшись на восьмом месте в таблице Запада. А ведь мог скакнуть сразу на шестое!

Теперь же «право хода» переходит к его прямым конкурентам в борьбе за место в зоне плей-офф, которым предстоят весьма трудные поединки.

Московское «Динамо» сегодня схлестнется в Хельсинки с «Йокеритом», который уже успела обыграть в Москве 2:0.

А ХК Сочи останется дома, но примет весьма дорого гостя, действующего чемпиона КХЛ – «Ак Барс».

Вот разве что «Спартак» может чувствовать себя фаворитом в матче с «Северсталью», которая уступила в последних пяти матчах.

Кстати, за «Северсталь», над которой нависла угроза вылета из КХЛ, мощно заступился двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. Он же высказал свое мнение и о лимите легионеров в нашей лиге.

Всего же в КХЛ в среду пройдет восемь поединков.

17.00* Автомобилист – Авангард КХЛ ТВ

17.00 Салават Юлаев – Сибирь КХЛ ТВ HD

17.00 Трактор – Динамо Мн

18.00 Динамо Р – Нефтехимик

19.00 Слован – Торпедо

19.30 Северсталь – Спартак КХЛ ТВ HD

19.30 ХК Сочи – Ак Барс

19.30 Йокерит – Динамо М КХЛ ТВ

* Время московское.

И кроме выше перечисленных матчей, конечно, интересна битва двух лидеров Востока – «Автомобилиста» и «Авангарда». Тем более, что в первой очной ставке «ястребы» пребольно клюнули лидера сезона – 3:0.

А я еще раз с удовольствием напоминаю, что в среду начинается молодежный чемпионат мира! Правда, у сборной России стартовый матч только 27 декабря. Наши начнут турнир с датчан. А накануне «Советский спорт» предлагает вам очень откровенное интервью одного из лидеров нашей команды нападающего Виталия Кравцова. Здесь же вы найдете и список из 25 игроков, которые сейчас входят в состав сборной Валерия Брагина.

Наш обозреватель Павел Лысенков, подводя итоги хоккейного года, отметил, что год назад Россия впервые за долгое время осталась на МЧМ без медалей. Надо бы вернуться на пьедестал! Ведь именно молодежка задает в январе тон всему нашему хоккею.

Так что в конце этого года и начале следующего любителям хоккея скучать традиционно не придется. Приглашаем вас следить за тем, как будет выступать наша сборная, вместе с обозревателями «Советского спорта».