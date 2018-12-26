Гусев и Дацюк приручили «драконов». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 26 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

300 результативных баллов в регулярных чемпионатах КХЛ набрал лучший бомбардир СКА Никита Гусев.

6 – на этой цифре прервалась победная серия «Витязя», уступившего вчера в Хабаровске.

4 матча продолжается серия с набранными очками все того же Гусева. Столько же силовых приемов провели вчера нападающий СКА Павел Дацюк, защитник «Куньдуня» Йонас Ярвинен и его одноклубник форвард Брэндон Ип (капитан «драконов»).

3 ассистентских балла набрал в Шанхае форвард СКА и сборной России Николай Прохоркин. Тем не менее он завершил матч с нейтральными коэффициентом полезности – «0».

«-3» - с таким незавидным показателем полезности завершил матч против СКА защитник «Куньлуня» Вилле Лаюнен, получивший максимальное игровое время – 23:59.

СТАТИСТИКА

Амур – Витязь – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Платинум Арена. 4686 зрителей. Голы: Пьянов, Зогорна – Макеев. Вратари: Лангхамер – Ортио. Броски: 30-27. Штраф: 4-18.

Куньлунь – СКА – 3:5 (0:0, 2:2, 1:3). Фэйян. 2324. Г: Ип, Ярвинен, Бартулис – Гусев, Гавриков, Кузьменко, Рундблад, О.Ли. В: Хелльберг – Кархунен. Б: 25-40. Ш: 12-6.

АНОНС ДНЯ

17.00* Автомобилист – Авангард КХЛ ТВ

17.00 Салават Юлаев – Сибирь КХЛ ТВ HD

17.00 Трактор – Динамо Мн

18.00 Динамо Р – Нефтехимик

19.00 Слован – Торпедо

19.30 Северсталь – Спартак КХЛ ТВ HD

19.30 ХК Сочи – Ак Барс КХЛ ТВ (22.55)

19.30 Йокерит – Динамо М КХЛ ТВ

* Время московское.