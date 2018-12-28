Кучеров стал первым бомбардиром НХЛ. Что творит этот парень! (видео)

Хоккей 28 декабря 2018 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Александр Овечкин подбирается к вечному рекорду Федорова, Антон Худобин творит чудеса – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ФЕЕРИЯ КУЧЕРОВА

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал какой-то страшный ход. То он пять очков за матч наберет, то теперь вот с «Филадельфией» – четыре. Бомбардирская серия – уже девять игр, и Куч выскакивает на первое место среди лучших в НХЛ по очкам. Казалось, что Микко Рантанена из «Колорадо» достать почти невозможно (16+44=60), потому что его тройка с Маккинноном и Ландескогом все вокруг выжигает напалмом. Но легконогий Кучеров уже заработал 61 (17+44), и сейчас он идет на 132 очка за сезон.

Если Никита выдержит темп, то установит рекорд для россиян всех времен. Пока это достижение принадлежит Александру Могильному (127).

В первом периоде Кучеров сравнял счет (1:1), когда в резкой атаке хорошо открылся, получил пас от партнера и броском в касание забив свой 17-й гол в сезоне. Потом от Никиты были передачи, много передач – две на Стивена Стэмкоса, еще одна – как рикошет от Тайлера Джонсона. В общем, Никита рвал и метал.

Кстати, Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы», кто смог в двух матчах подряд набрать минимум четыре очка. А вообще за последние семь лет – это шестой такой случай. Никто еще в истории «Лайтнинг» не набирал 60 очков за 38 матчей. Это график Сидни Кросби, который в сезоне-2010/11 на кураже золотой Олимпиады в Ванкувере набрал 60 очков за 36 матчей.

Никита переписывает историю на наших глазах. Лишь бы ему хватило запала и здоровья на весь сезон.

2. СУХАРЬ ХУДОБИНА

Антон Худобин вроде бы второй вратарь «Далласа», но умеет творить магию. Сегодня он провел один из самых крутых матчей в карьере – сделал 49 сэйвов в матче с «Нэшвиллом», который бился лбом об стенку, но в итоге проиграл 0:2.

Между прочим, это клубный рекорд по числу сэйвов в одном матче с тех пор, как команда переехала из штата Миннесота в Даллас в начале 90-х. Это седьмой в карьере сухарь Худобина. Такие матчи он не выдавал с 19 декабря 2017 года. Вот так парень хорошо встретил Рождество, включив режим «Бог».

«Когда случаются такие дни, я вспоминаю, как один тренер мне говорил: «Сегодня для тебя, Антошка, шайба была большой», – с улыбкой рассказывал Худобин. – Вот это такой день и был. Я был спокоен, и мне удавалось контролировать эту гигантскую шайбу. Но надо заметить, что и ребята мне здорово помогали, сделали 18 блоков».

3. ОВИ И ПАНАРА

Александр Овечкин после бурного урагана голов не забивает уже в четвертой игре подряд. Тем не менее, снова отметился передачей. Ови выступал в тройке с Никласом Бэкстремом и Ти-Джеем Оши, нанес четыре броска в створ и применил два силовых приема. А главное, Овечкину осталось 13 очков, чтобы обойти Сергея Федорова и стать самым результативным россиянином-бомбардиром в истории НХЛ. Видимо, это случится уже в январе.

А вот Артемий Панарин набрал очки в третьей игре подряд, сделав победную передачу на Пьера-Люка Дюбуа в овертайме. Это 40-е очко Панары в этом сезоне. Вообще парень в полном порядке.