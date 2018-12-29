Кирилл Капризов: Хелльберг хотел выкинуть мою клюшку - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 08:03Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

Кирилл Капризов: Хелльберг хотел выкинуть мою клюшку

После победы над «Ак Барсом» на вопросы журналистов, среди которых был обозреватель «Советского спорта», ответил лидер атак ЦСКА Кирилл Капризов.

Капризов совершил восемь бросков в створ ворот и сделал дубль. С трибуны показалось, что и шайбу, записанную на счет Максима Шалунова, забросил он. В любом случае с трибун, которые вместили 10 615 зрителей, на лед не прилетело ни одной кепки. После финальной сирены в раздевалке полковничий китель и фуражку вручили именно Капризову.

– Примерили китель? Где он?
У нас лучшие вся команда, все заслуживают кителя.

Кирилл, это был ваш гол, который записали на счет Шалунова?
Да не знаю. Мне показалось, что забил шайбу я, но раз решили по-другому, так тому и быть.

Вы хорошо знакомы с вратарем Казани Владиславом Подъяпольским. Знаете его слабые стороны?
Дело не в этом. Он хороший вратарь Просто мне такие классные передачи отдавали. Трудно с таких не забить.

Вот Зарипов отдал Основину под гол чудо-передачу…
А что, Григоренко – плохую что ли? – Капризов обернулся в сторону соседствующего с ним Григоренко.

Тоже классную, только никто не ожидал такого подарка от соперника в его зоне. Матчи против «Ак Барса» после финала плей-офф для вас особенно принципиальные?
Да все матчи для нас принципиальные. А с сильными соперниками играть особенно приятно и интересно. Полные трибуны гонят вперед. Больше эмоций. Все может враз поменяться.

Вспомним недавний матч против сильного соперника – СКА, в Питере. Когда вы забили Магнусу Хелльбергу третью шайбу, он вырвал у вам клюшку. Потом хоть вернул?
Да он вообще хотел ее выкинуть. Некрасиво получилось.

В качестве сувенира не забрал?
Да нет, Капризов улыбается.

В последнее время вы штампуете шайбы – финнам на Кубке Первого канала, СКА, «Нефтехимику», две – «Ак Барсу»…
Секрет – в подготовке. Шучу, конечно. Может, везет. Не так хорошо сезон у меня идет, очков хочется больше набирать. К плей-офф подойти в лучшей форме.

Ваши планы в новогодние выходные?
Хочу домой слетать. В Новокузнецк. Целый год не был. Долго, правда, добираться. Пробуду дома полтора дня.

Может, тренеры отпустят вас раньше – до 30 декабря, когда ЦСКА сыграет с «Торпедо»? В качестве бонуса за хорошую игру.
Да нет, что вы. Играть надо. Хоккей на первом месте.

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