Брагин ставит на рационализм! Не переборщить бы…

Хоккей 29 декабря 2018 16:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о второй победе сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде.

После двух побед россиян – над датчанами и чехами – пожалуй, стало понятно, как сборная России собирается играть на чемпионате мира.

За две игры наши пропустили всего одну шайбу в меньшинстве. По сути, так и вообще ни одной. Потому что гол чехов действительно был случайным. Шайба попала Конделику в лицо, затем вертикально ушла высоко вверх в невидимую для игроков на пятачке зону. Ну и приземлилась за спиной у нашего вратаря. Тут сопернику повезло. Винить за эту шайбу некого, кроме фортуны.

В целом же – к обороне нет претензий. Кроме, быть может, только одной -у нас вся игра даже против далеко не самого сильного соперника была заточена именно на оборону. Подтверждение этому две шайбы в меньшинстве, когда быстрые контратаки россиян чехов «раздевали». А вот в большинстве ничего не получалось.

Скажу больше, создавалось впечатление, что не особо и хотелось. Забивные лидеры нашей команды в матче с чехами ушли в тень, словно перед ними поставили совершенно другую, не совсем привычную задачу.

Особенно показательна в этом плане была концовка встречи. Когда наши за две минуты с небольшим заработали большинство в чужой зоне, я подумал: ну все, приплыли чехи. Когда соперники в меньшинстве решились поменять голкипера на пятого полевого игрока за полторы минуты до сирены, я полагал, что гол в их ворота неминуем.

А потом… Недоумевал – что происходит?! Если вынести за скобки одинокий рейд Коваленко, который прицельно бросал поворотам, то больше попыток поразить их у нашей команды и не было. Да и его атаку партнеры не поддержали.

Россияне даже в большинстве прижались к своим воротам, словно предлагая чехам атаковать, да еще и постоянно проигрывали вбрасывание в своей зоне. Ну соперник, обнаглев, и начал нас долбить. Терять-то ему было нечего. И ведь едва не продолбил!

Потому что вопреки тому, что пишут мои коллеги, последний бросок Кочеткову отразить не удалось. Чех бросал из-под защитника, и шайба пролетела у нашего вратаря под рукой, хорошо, что задела корпус и, прошив Петра насквозь, в ворота все же не попала. Но это тоже была удача, теперь уже на нашей стороне. А ведь куда проще (как мне кажется) было не прижиматься к воротам, а взвинтив темп побороться за шайбу и сделать счет 3:1.

Конечно, победителей не судят. Возможно, опытный Валерий Брагин как раз проявил мудрость, опасаясь удалений на последней минуте, которых на ЧМ по-прежнему хватает. И не только, кстати, у россиян. По его жестам в тайм-аутах было видно: тренер просит действовать в первую очередь спокойно и аккуратно.

Но не переборщить бы с этой самой аккуратностью! Ведь при счете 2:1, куда спокойнее, когда игра идет на чужой половине площадки, тем более при численном перевесе. А фолы, как правило, игроки чаще хватают как раз, спасая свои ворота.

Посмотрим, продолжится ли острожная тактика в матче со сборной Швейцарии.