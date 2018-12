Бей, Вася! Потасовка на рукопожатии наших с чехами, не попавшая в прямой эфир

Дмитрий Пономаренко – о самом взрывоопасном моменте матча, случившемся уже после сирены встречи Россия – Чехия.

Матч Россия – Чехия на МЧМ-2019, как вы знаете, закончился боевой победой наших – 2:1. Но самое интересное случилось после сирены, во время послематчевого рукопожатия. И вот тут мы заявляем громкое «Фи» в адрес телеканала «Матч ТВ». Господа, всегда лучше задержать прямой эфир на несколько минут, чтобы показать и вручение призов лучшим игрокам встречи, и ничего сногсшибательного не пропустить. А ведь именно традиционное рукопожатие после матча сборных, едва не превратилось в потасовку на льду.

Вот видео, на котором наш форвард Василий Подколзин, пожав руку Якубу Лауко, тут же обменивается с ним тумаками. Продолжения, слава богу, не последовало. Соперники разошлись, хотя игроки рядом тут же напряглись и готовы были вступиться за своих. Пожар мог вспыхнуть, но обошлось.

Podkolzin and Lauko have a history.



Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR