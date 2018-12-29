Бей, Вася! Потасовка на рукопожатии наших с чехами, не попавшая в прямой эфир - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 18:32Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

Бей, Вася! Потасовка на рукопожатии наших с чехами, не попавшая в прямой эфир

Дмитрий Пономаренко – о самом взрывоопасном моменте матча, случившемся уже после сирены встречи Россия – Чехия.

Матч Россия – Чехия на МЧМ-2019, как вы знаете, закончился боевой победой наших – 2:1. Но самое интересное случилось после сирены, во время послематчевого рукопожатия. И вот тут мы заявляем громкое «Фи» в адрес телеканала «Матч ТВ». Господа, всегда лучше задержать прямой эфир на несколько минут, чтобы показать и вручение призов лучшим игрокам встречи, и ничего сногсшибательного не пропустить. А ведь именно традиционное рукопожатие после матча сборных, едва не превратилось в потасовку на льду.

Вот видео, на котором наш форвард Василий Подколзин, пожав руку Якубу Лауко, тут же обменивается с ним тумаками. Продолжения, слава богу, не последовало. Соперники разошлись, хотя игроки рядом тут же напряглись и готовы были вступиться за своих. Пожар мог вспыхнуть, но обошлось.

Но кто виноват в инциденте? Некоторые мои коллеги уже поспешили обвинить злокозненных чехов в нападении на самую молодую нашу звездочку – 17 летнего Подколзина.

Но я несколько раз пересмотрел эпизод, и подобно одному из героев фильма «Покровские ворота» восклицаю: «Он сомнителен!».

Потому что, по-моему, инициатива исходила как раз от россиянина. Когда чех уже сделал шаг, чтобы пройти мимо, Василий явно удержал его руку в своей, не отпуская. Возможно, просто пошутил над старым знакомым, с которым встречался еще на юниорских чемпионатах мира. Но скорее, был недоволен действиями Лауты в этом матче – в одном из эпизодов Якуб толкнул Василия в спину на борт. И это могло закончится серьезной травмой.

Именно после этого соперники и обменялись тычками. Причем, Подколзин вовсе не выглядит пострадавшим – он был явно готов к такому развитию событий и качнул чеха куда сильнее. Да и потом, ну какая из Василия «звездочка»?! В нем уже 86 кг весу и все эти килограммы неплохо прокачены.

Нет, тут скорее чувствуется присутствие в сборной России Олега Знарка, который будучи тренером СКА и сборной прославился своими стычками с соперниками, которым не спускал ни во время матчей, ни после. В том числе и на рукопожатиях после окончания серий Кубка Гагарина…

Подколзина же можно и похвалить! Ни за разжигание страстей, конечно. А за то, что во время матча не стал мстить чеху, рискуя лишний раз удалиться. А приберег эмоции для разговора с глазу на глаз.

#мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею
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