Как называется матч, когда башкиры играют с татарами? Русская классика!

Хоккей 30 декабря 2018 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» побывал в Альметьевске и рассказывает о самом интересном, что было в «Русской классике».

Загадка от культового блогера с ником «Трактор Бэнг»: Как называется хоккейный матч на открытом воздухе, в котором играют татарский «Нефтяник» и башкирский «Торос»?

Ответ: Русская Классика.

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«Русская классика» – это не только победа «Нефтяника» (Альметьевск) над «Торосом» (Нефтекамск) по буллитам. Хотя победа знаковая, потому что такие игры под открытым небом проводились в ВХЛ уже в седьмой раз, и до этой субботы в них всегда побеждали гости, увозя домой главный приз – пузатый медный самовар.

А вот теперь победили хозяева, реализовав решающие броски в ворота Ивана Федотова – рослого голкипера, которого в 2015 году задрафтовала «Филадельфия». Вообще состав «Тороса» был именитее. Еще тут играет Кирилл Цулыгин, чей отец тренирует «СЮ». Или вот в протокол был внесен, а потом вычеркнут черным маркером Никита Филатов – форвард, когда-то делавший хет-трик в «Коламбусе». Уфа то выставляет его на драфт отказов, то поднимает наверх.

* * *

Сам матч состоялся на местном катке на площади Нефтяников и собрал больше пяти тысяч зрителей.

А запомнился мне в этой толпе один человек. Организаторы проводили конкурс на миллион рублей. Нужно было попасть шайбой через всю площадку (60 м) в маленькую дырочку в воротах.

И вот из толпы болельщиков «Тороса» вышел один мужичок: «Дайте я попробую». Взял клюшку и пульнул шайбу в цель. Все вокруг обалдели.

Я залез к нему на трибуну. Оказалось, он работает тренером в Нефтекамске. Получает 20 тысяч рублей в месяц. Прикатил на «Русскую классику» на автобусе. Говорит, что за этот миллион ему работать четыре года. В общем, осчастливили человека из Башкортостана.

А месяц назад в Татарстане была история, когда на матче «Ак Барса» проходил такой же конкурс. Пьяненький мужичок шел на лед, звоня жене: «Дорогая, я сейчас один миллион рублей выиграю... Сухой... Сухой как лист...»

Взял в руки клюшку – бабах, и тоже попал в яблочко. Вот каких Робин Гудов надо брать в сборную России, вот кем славна земля татаро-башкирская.



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Еще понравился рассказ Михаила Бирюкова – известного вратаря, дважды чемпиона мира. Квебек-2008, Стокгольм/Хельсинки-2012. Теперь он работает менеджером по спортивным операциям «Бурана» – клуба ВХЛ из Воронежа. Приглашает перейти к ним хоккеистов из КХЛ, которые остались без работы из-за сокращения клубов. Уговорил того же Кирилла Кольцова – уникального защитника, русского Бобби Орра, которого подводит одно: скверный характер.

«У нас Кольцов вел себя совершенно адекватно, – рассказывал Бирюков. – Провел 10 матчей за «Буран», помог нам и ушел на повышение».

Теперь Кольцов в «Автомобилисте», но в списке травмированных до 17 января. Вообще Бирюков рассказывает, что 60 000 рублей в месяц – средняя зарплата для Высшей лиги. И отсюда за счастье считают уехать в Румынию или Корею, где платят в разы больше. Хотя главная мечта – КХЛ.

Я спрашиваю Бирюкова: может, он подписал бы контракт сам с собой, чтобы играть в воротах «Бурана»?

Нет, я лучше найду другого вратаря, – улыбается Миша. – Я свое уже отыграл.

* * *

Дважды олимпийский чемпион Борис Михайлов, добрейшей души человек, рявкает на корреспондента, который по ошибке называет его «Борисом Михайловичем». Но беззлобно ругается, это ведь типичная ошибка. Партнера Харламова по тройке в 90-х и «Борис Николаевичем» величали.

Тренер и функционер Игорь Тузик темнеет лицом, когда к нему подходят корреспонденты. Напоминает, что день вовсе не праздничный, ведь из жизни ушел легендарный форвард Евгений Зимин – автор первой шайбы в ворота канадцев в Суперсерии-1972.

Я напоминаю Тузику, как он входил в тренерский штаб молодежной сборной СССР, где по нынешним меркам почти не было звезд. Но та команда остановила на МЧМ-1983 в Ленинграде даже крутую сборную Канады, где играли Стив Айзерман и 17-летний Марио Лемье.

«А вот так, секреты надо знать, – усмехается Тузик. – Мы всегда понимали, как чужих лидеров останавливать. Потому что играли как команда».



* * *

Владислав Третьяк – вообще как суперзвезда. Так за Ким Кардашьян в Америке не охотятся, как за Третьяком в Альметьевске. Суют ему в руки чужих детей для фотографии, тянут паспорта для автографа, бросаются в ноги, чтобы остановить и сделать селфи. Называют даже «Владиславом Юрьевичем» – легендарный вратарь все равно реагирует.

«Народ знает своих героев», – смеется Третьяк. И отвечает на вопрос, что золото Олимпиады стало для нас главным событием-2018. Но мне стало интересно: кого президент ФХР назовет лучшим хоккеистом этого года.

– Александр Овечкин, – отвечает Третьяк. – Потому что он выиграл Кубок Стэнли.

– А как же Никита Гусев, который нас всех спас в Пхенчхане?

– Гусев где-то совсем рядом, – охотно соглашается Третьяк. – Однако Овечкин – это Овечкин. Он вообще большой патриот и тоже приехал бы на Олимпиаду. Но не отпустили.

* * *

Я спрашиваю у главного тренера «Нефтяника» Ильнура Гизатуллина, как работать с именитыми игроками КХЛ, которых отправляют в Высшую лигу.

«А они должны понимать, что это тоже хорошая лига, – говорит Гизатуллин. – Может, здесь мастерства немного поменьше. Но все остальное – такое же. К сожалению, бывают и такие игроки, которые думают, что в ВХЛ можно на одном коньке играть. Но жизнь за это их наказывает».

В следующем сезоне в «вышку» наверняка перейдет еще какой-нибудь клуб из КХЛ. Сколько их уже здесь? «Югра», «Лада», «Кузня».

«Так ведь когда команды отправляют в ВХЛ, то они меняют состав на 80%. От них остается только название, – объясняет тренер. – Команды меняются в корне. Но все равно в некоторых матчах имя играет свою роль, когда соперник смотрит, что играет с «Ладой» или «Югрой».

* * *

Вообще в декабре я побывал сразу на трех классиках. Два матча в Питере – сначала играли сборные России и Финляндии (5:0), потом ЦСКА победил СКА (4:1) – собрали в сумме 139 151 зрителя на «Газпром Арене». Но после них ворчали, что нужно было бы открыть крышу, чтобы это была реально игра под открытым небом. «А то какая же это классика?»

5214 зрителей на Зимней классике в Альметьевске, где кружился снег, шайба с трудом скользила по запорошенной площадке, а ноги мерзли при температуре «-12». Причем к вечеру ударило вообще под «-20».

Лично по мне – лучше играть в закрытом помещении. Главная цель – не ноги отморозить, а собрать как можно больше зрителей. Как вот на чемпионате мира-2010 немцы сыграли с американцами на «Фельтинс-Арене», собрав 77 803 болельщика. Но многие считают настоящей именно такую классику – на морозе.

Кому что нравится. А главное, чтобы таких матчей стало еще больше. Они и так будут теперь проходить каждый год в КХЛ. Кстати, матч под открытым небом может пройти даже в рамках молодежного чемпионата мира-2023 в Новосибирске и, возможно, в Омске. То есть в России уже вошли во вкус.