По бразильской системе. Как Россия обыграла Швейцарию

Хоккей 31 декабря 2018 07:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Наша сборная одержала третью победу на МЧМ. На этот раз волевую (7:4), уступая 0:2 и 1:3.

В наших воротах побывало четыре шайбы, а лучшим игроком стал вратарь Тарасов. И абсолютно заслуженно! Во-первых, он не расклеился после двух быстро пропущенных шайб. Во втором периоде продолжил игру, получив удар швейцарским коньком в незащищенное место. А за 3:05 до второго перерыва выиграл две буллитные дуэли. Медленный защитник Саморуков в большинстве только со второй попытки свалил с ног оформившего к тому времени дубль форварда Леманна. Это в КХЛ критерии назначения штрафного броска путанные, в ИИХФ судьи раздают буллиты направо и налево. Вот и теперь выписали сразу два в одном. Первый пробивал пострадавший, Тарасов отбил шайбу. Следом вышел герой матчей с канадцами и датчанами Курашов, сын защитника-середняка «Крыльев Советов» 1980-х. На его счету было 5 голов. Он решил не огорчать родную страну своего отца и бросил мимо.

Валерий Брагин начал выпускать Подколзина в бригаде большинства. Его задача – лезть на пятачок, развязывая тем самым руки двум «К» - Костину и Кравцову.

Подколзин организовал первый ответный гол – завез шайбу в зону и оставил ее под бросок Марченко. Однако в начале второй 20-минутке наш «сын полка» сделал подарок швейцарскому 11-му номеру, в результате швейцарцы восстановили разницу в счете – 3:1.

Продуктивно работала связка Кравцов – Денисенко. Первый пасовал, второй бросал-подставлял. Сначала соперников выручила штанга, потом – вратарская ловушка. А в третьем шайба влетела в сетку, после броска в одно касание железнодорожника с чудо-передачи «тракториста».

Концовку второго периода омрачил хулиганский поступок Муранова. У чужих ворот на удар швейцарца клюшкой московский динамовец ответил приемом из арсенала урки. Концом черенка кольнул в бок соперника, за что бы изгнан до конца игры. Теперь ему выпишут дисквалификацию матча на 2-3. Это раньше, во времена Брагина, за подобные штучки давали только «десятку». Например, форварду сборной СССР Юрию Лебедеву (он считался джентльменом на льду), заколовшему на домашнем ЧМ-1979 немца.

К счастью, наши вспомнили о своем главном оружии в победном матче против чехов и забили в меньшинстве.

Восклицательный знак поставил Кравцов. Увенчав эпизод фирменным жестом Артема Дзюбы и отбив кулачки с Брагиным.

В концовке наш главком напихал защитнику Романову – за то, что тот рискованно подсунул шайбу партнеру, хотя мог сыграть проще и надежнее. В возникшей у ворот заварушке самым проворным оказался Тарасов.

Сценарий матча и счет 7:4 заставили вспомнить победный полуфинал ЧМ-1993 (взрослого). Сборная Бориса Михайлова уступала 1:3 канадцам, ведомым самими Линдросом и тренером Майком Кинэном, а итоге вырвала победу 7:4, вышла в финал и сенсационно грохнула шведов. О золоте пока брагинцам думать рано. А вот о завтрашнем матче с хозяевами – в самый раз. Швейцарцы доказали, что канадцы вполне уязвимы. Чехи, несмотря на поражение 1:5, бились с ними и помогавшим им людьми в полосатых рубашках достойно. Только вот фору давать канадцам не стоит. Хотя Брагин мастер на камбэки, доказано Баффало-2011 и не только.

Хочется похвалить «Матч ТВ». На этот раз нам показали награждение лучших игроков матча, услышали мы и российский гимн в честь победителей.

СТАТИСТИКА

Швейцария – Россия – 4:7 (2:1, 1:2, 1:4).

Голы: Леманн (2), Нуссбаумер, Брюшвайлер – Марченко, Саморуков, Денисенко, Слепец, Алексеев, Шэн, Кравцов. Вратари: Шмид – Тарасов.

Броски: 31-41. Штраф: 6-29.

Нереализованные буллиты: Леманн (36.55, вратарь), Курашов (36.55, мимо).

Роджерс Арена. 13724 зрителя.