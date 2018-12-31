Виталий Кравцов: Главное – не испугаться канадцев. Надо выйти и сделать игру

- Вы согласны, что матч Россия – Швейцария (7:4) получился для нас самым интересным на МЧМ?

- Это не особо интересно, когда ты начинаешь матч очень плохо и пропускаешь два быстрых гола.

- Вы уступали 0:2 к 10-й минуте.

- Эмоции перехлестывают. Молодежный хоккей непредсказуем. Но слава богу, мы отыгрались. Проявили характер, показали командный дух. Одержали победу.

- А в чем были ошибки? Почему вам так забивали?

- Мы же с ними играли товарищеский матч. Это сидело в голове. У них тогда половина состава не выступала. Но теперь вышла совсем другая команда. Может, нас подвел микро недонастрой. Думали, что сыграем от простого, затратим меньше сил. А оказалось, все не так. Швейцария – цепкая команда. Хотелось бы поблагодарить наши бригады меньшинства, которые выстояли. И наш вратарь отлично ловил шайбы. А нашим делом было только забить гол.

- Сборная России забросила две шайбы в большинстве.

- Мы тренировали этот момент. Но самым важным было выбросить из головы то напряжение, будто у нас что-то не получается. Из-за этого все тяжелее идет. А тут мы сыграли просто, в удовольствие. Получилось забить, хорошо попадали наши игроки.

- Судья в конце второго периода назначил сразу два буллита в наши ворота.

- Я такого раньше никогда не видел! Но как сказал Дима Саморуков, он дал нам отдохнуть. Все равно большинство осталось. Вообще такие моменты для нас непозволительны. Но мы верили в Тарасова, что наш вратарь вытащит.

- Сможете приумножить и сохранить боевой настрой на канадцев?

- Конечно! Все ведь прекрасно понимают, что происходит. Что играем в Ванкувере против Канады за первое место в группе. Я в детстве смотрел матчи Россия – Канада. Это самые памятные эмоции, когда ты их побеждаешь. Но интереснее было бы встретиться с ними в финале.

- Уже изучили их лидеров?

- На это не обращаем внимание. Мы играем командой, канадцы – тоже. Кого-то персонально там выделить не могу. Бросают, вбрасываются, бегут, бьют. Главное – никого не испугаться, выйти и сделать игру.

Интервью с Виталием Кравцовым, а также разговор с капитаном Климом Костиным и защитником Дмитрием Саморуковым смотрите на видео