Валерий Брагин: В подсознании сидело, что мы легко победим Швейцарию

- Вы больше рады тому, что семь шайб забросили или расстроены, что четыре пропустили?

- Я рад, что после неудачного начала, когда счет был 0:2, наша команда вытащила такой матч. Опять меньшинство неплохо работало, мы снова забили гол. Но здесь слабых соперников нет. Вообще нет!

Швейцарцы это доказали. А у нас в подсознании сидело, что очень легко с ними сложилась товарищеская игра. Мы предупреждали ребят, готовили. Объясняли, как играть правильно. Но начальная стадия не получилась.

- Плохое начало – это идет от головы?

- Конечно.

- Вы сказали про меньшинство. Но вроде и большинство выглядело неплохо.

- Сегодня – да. Забили два гола, работаем.

- Но почему швейцарцы так часто выскакивали на наши ворота?

- Мы немного неправильно играли. Я это тоже объяснял. А как нам с пятака забивали? Держим шайбу, но теряем. Все готовятся к переходу в атаку, но случается потеря. И нам забивают гол. Это все надо убирать. Все эти неточные пасы-перепасы между защитниками.

- Ошибка 17-летнего Василия Подколзина – ему не хватает опыта?

- Там ведь простая ситуация. Нужно было спокойно уехать за ворота с шайбой. Ну, бывает, ошибся. Тут нет ничего страшного. Он здорово работал потом, выиграл много единоборств. Хорошо сделал первый гол. В большинстве отлично стягивал оборону на себя, когда забивал Денисенко. У Василия есть хорошие навыки под большинство. Мы посмотрели на него на тренировке – нас это устроило. У него очень хорошие задатки, чтобы вырасти в очень сильного хоккеиста.

- Иван Муранов ударил клюшкой Нико Гросса, получил «5+20» и теперь пропустит матч с канадцами.

- Это сложный момент, надо посмотреть точно. Но все равно, так делать нельзя. Может, его спровоцировали. Но какая разница? Любые действия любого игрока сборной на любом уровне должны идти только на пользу команде. Ну а такие поступки оправдать нельзя.

- Николай Коваленко восстановится к матчу с Канадой?

- Он говорит, что готов.

- Как вы оцениваете игру Никиты Шашкова?

- Ему было тяжело. Я сказал ему делать короче смены. Но меньшинство здорово отыграл. Думаю, он будет прибавлять от игры к игре.

- А Виталий Кравцов станет играть еще сильнее?

- Что тут скажешь? Качество его игры улучшается с каждым матчем. Вот самый главный компонент.

- Ваше мнение о сборной Канады?

- Серьезный соперник. Фаворит турнира. Это их домашний чемпионат мира. Все понятно.

- Вы на раскатку перед игрой пойдете?

- Вот думаем. Утром решим. Доктор скажет, как восстановились ребята. Во сколько у них успокоился организм, как они ночь проведут. У нас все под контролем. А утром соберемся – и обсудим. Может, просто проведем зарядку у отеля. Но не играющие приедут на лед обязательно.

Интервью Валерия Брагина, а также разговор с Виталием Кравцовым, капитаном Климом Костиным и защитником Дмитрием Саморуковым смотрите на видео