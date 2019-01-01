Евгений Кузнецов: Здоровья вам, люди. Счастья и улыбок побольше! (видео)

- Евгений, какой для вас главный итог 2018 года?

- Год был тяжелым и длинным. Случилось много позитивного. Но я – сторонник того, чтобы помнить негативные моменты. Ты чувствуешь боль, разочарование. Запоминаешь это и стараешься работать еще сильнее, чтобы такого больше не испытывать. Хочу, чтобы таких моментов было как можно меньше в 2019 году.

- Павел Дацюк по слухам может вернуться в «Детройт» в следующем сезоне. Как вы считаете, у него получится в 41 год?

- Неправильно жить по слухам. Но лично я с удовольствием хотел бы снова увидеть Пашу в НХЛ. Он – один из немногих хоккеистов, который может спокойно выйти на лед за «Детройт» или другой клуб, отдыхать в игре. Я имею в виду, что ты не просто работаешь, а летаешь по площадке, получая большое удовольствие. Такой же драйв, как он играл раньше. Столько мастерства, как у Дацюка, есть лишь у единиц хоккеистов в мире.

- Вы смотрите молодежный чемпионат мира?

- Зацепил матч против чехов (2:1), конечно, когда Россия оба гола забила в меньшинстве. Такое редко увидишь! А чтобы два буллита подряд били швейцарцы? Вообще Валерий Николаевич Брагин со своими сборными умеет удивлять!

Пока не хотелось бы ничего говорить, чтобы ребята спокойно фокусировались на игре, получали удовольствие. А вот после чемпионата мира будем делать выводы. Я же помню, когда сам играл. Постоянная шумиха, все обсуждают. А ведь в 19-20 лет еще неустойчивая психика.

Одни тебя похвалят, другие – поругают. И как это воспринимать? Есть раздолбаи – такие, как я. Они не обижаются на критику. Ну сказали о тебе что-то, и ладно. А есть ребята, которые переживают, волнуются. Поэтому пусть парни пока спокойно думают о хоккее.

- Тот же Василий Подколзин играет на молодежном чемпионате мира в 17 лет. Столько же было и Кузнецову, когда его привлекли в сборную России.

- В таком возрасте всегда думаешь: «Дайте мне шайбу, я все сделаю!» – смеется Кузнецов. – По себе помню, как ты обижаешься, когда тебя ставят в четвертое звено, немного не доверяют. Но это нормальные вещи, потому что ты на пару лет младше. Нужно ждать момента, чтобы принести пользу команде. Ты можешь помочь не только голами и передачами. Я вижу, как хорошо играет Подколзин. Ему надо продолжать в том же духе. И не зацикливаться на набранных очках.

- Что можно пожелать любителям хоккея, поклонникам «Вашингтона» и лично Евгения Кузнецова?

- Тут все просто. Здоровья вам, люди. Счастья и улыбок побольше. Мир, в котором мы сейчас живем, не насколько ярок и благороден. Хочу, чтобы у людей чаще возникали поводы для улыбок и хорошего настроения. Самое главное, чтобы все жили в мире и тепле.

Полностью интервью Евгения Кузнецова смотрите на видео