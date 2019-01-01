Овечкин перестал забивать, а Кучерова никто не может остановить (видео)

Хоккей 01 января 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Россияне лидируют и среди снайперов, и среди бомбардиров лиги. Год №2019 начался ударно – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ЗАСУХА ОВЕЧКИНА

До 15 декабря с Овечкиным все было прекрасно. Он выдал рекордную для себя бомбардирскую серию из 14 матчей, в которых набрал 23 (17+6) очка. Это было так круто, что все уже начали считать, что под Новый год капитан «Вашингтона» вообще оформит великий русский рекорд (1167), обогнав Сергея Федорова (1179) в списке лучших российских бомбардиров всех времен в НХЛ. Их разделяет всего 12 очков. Но вдруг Овечкина заклинило…

В следующих шести играх Ови набрал жалкие 2 (0+2) очка. Причем для «Вашингтона» это большой проблемой не стало, одержаны четыре победы, взято восемь очков из 12. Но вот сам Александр Великий никак не может забить. Хотя вот с «Нэшвиллом» (3:6) он нанес четыре броска в створ, провел пять силовых приемов. То есть был очень активным. А в конце матча против него очень грязно сыграл Райан Хартман, который въехал ему в колени. Вообще в порядочном обществе за такое убивают, и мы помним, какую охоту устраивали на того же защитника Алексея Емелина в НХЛ.

Тем не менее Овечкин, с 29 голами продолжает лидировать в споре снайперов НХЛ. А свою голевую засуху объясняет, как простой русский мужик:

«Да все нормально. Просто конец года, это нужно понимать. Завтра будет новый день, новый год и новый хоккей».

Хорошо, что матч проходил в Вашингтоне – после игры сразу можно было бы пойти за новогодний стол. Ну а то, что Овечкин не забивает – может, пришла пора вернуть к нему в тройку Евгения Кузнецова. Кстати, это и случилось в третьем периоде, когда главный тренер Тодд Рирден воссоединил русскую связку, которая принесла клубу первый в истории Кубок Стэнли. Вот оставьте их вместе, ничего не трогайте!

«Рирден пытается что-то поменять, и у нас возникали хорошие моменты, – говорит Овечкин. – Ладно, проехали. Нельзя побеждать в каждом матче. Просто забудем об этом матче и поедем дальше».

Вообще в сезоне-2016/17 был момент, когда Овечкин не забивал 10 матчей. Но это такая мелочь – вот посмотрите на Милана Лучича из «Эдмонтона», который забросил лишь одну шайбу в 36 матчах. Вот у кого реально проблемы.

Ну а Овечкин говорит словами спартаковского тренера Рианчо, что пройдет дождливый день, и снова встанет солнце. Следующий матч после оливье – 3 января, когда «Вашингтон» приедет к «Сент-Луису» и Владимиру Тарасенко. Может, там Ови и прорвет.

2. ПРОРЫВ КУЧЕРОВА

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев накрыт «синдромом второгодника», он в 38 матчах не забил ни одного гола, хотя нанес 67 бросков в створ. Его заклинило, как и Овечкина. Я не удивлен, что Сергачев остался в запасе на матч в Анахайме.

Зато вышли двое других русских. Никита Кучеров просто феноменален. Он в декабре выдал бомбардирскую серию из 11 матчей, а вообще за месяц набрал 30 (9+21) очков.

Настоящий стахановец! Кстати, с сезона-1988/89 это делали только 11 раз. А после потолка зарплат, который ввели после большого локаута в 2005 году, не делал никто.

На этот раз Кучеров принял участие в обеих шайбах «Тампы». Он открыл счет в первом периоде, а также сделал голевую передачу на Брэйдена Пойнта в овертайме.

Когда смотришь на то, как лихо забивает Кучеров, какие красивые комбинации проводит «Тампа», то соглашаешься с Евгением Кафельниковым. Да, эти ребята – инопланетяне.

Сейчас Куч с 65 (19+46) очками Кучеров лидирует среди лучших бомбардиров НХЛ. А лучший снайпер – Александр Овечкин. То есть россияне рулят.

Но ведь у «Тампы» еще есть и наш голкипер. Причем Илья Брызгалов правильно говорил в недавней колонке на NHL.com/ru, что именно Андрей Василевский и Джон Гибсон («Анахайм») разыграют между собой «Везина Трофи» в этом сезоне.

Вот пока в этой дуэли выиграл Вася. Ему забил Ник Ричи, когда бросил в упор. В остальном – все зер гут. Василевский одержал уже 100-ю победу в карьере, уложившись в 175 матчей. Это рекордный график в истории «Тампы». А среди действующих голкиперов такими же шустрыми были только Джимми Ховард (171), Фредерик Андерсен (171) и Антти Ниеми (174).

3. ДВА ОЧКА ПАНАРИНА

Это очень важный месяц для российского форварда Артемия Панарина. Ведь в январе состоятся его решающие переговоры с «Коламбусом» по новому контракту. Или клуб уломает Хлебушка, и он останется в «Блю Джекетс» до конца карьеры. Или будет обменян в дедлайн, и я пока склоняюсь ко второму варианту.

Ну а пока первое звено «Коламбуса», где выступают Артемий Панарин – Пьер-Люк Дюбуа – Кэм Аткинсон, набрало на всех 9 (3+6) очков в матче с «Оттавой» (6:3). Кстати, «сенаторы» начали чемпионат бодренько, но теперь опустились на последнее место в лиге (34 очка). Столько же у «Сент-Луиса» (34), но он выше по тому, что провел на три матча меньше.

Панарин был на льду при всех голах «Блю Джекетс», кроме последнего, который был забит в пустые ворота. А еще Артемий не только набрал 2 (0+2) очка, но и заработал «+5» за полезность, установив новый рекорд.

То есть в новый год Панара вошел как король. Он лидирует в клубе среди бомбардиров (12+31=43). И раздает такие пасы, как вот сейчас на Зака Веренски, что с них трудно не забить.

Ну а что же Сергей наш Бобровский? Он пропустил три шайбы, но корить за это его не станем. Победа есть победа. Причем пятая в шести последних матчах. Когда надо, Боб снова делал фантастические сэйвы.

КАК ТАМ НАШИ (NHL.com/ru)

"Анахайм Дакс" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" – 1:2 ОТ

Никита Кучеров, н ("Тампа"): 23:45, 2 (1+1), плюс-2

Андрей Василевский, в ("Тампа"): 60:29, 35/36 сэйвов

"Вашингтон Кэпиталз" – "Нэшвилл Предаторз" – 3:6

Александр Овечкин, н ("Вашингтон"): 21:04, 0 (0+0), минус-1

Евгений Кузнецов, н ("Вашингтон"): 19:21, 1 (0+1)

Дмитрий Орлов, з ("Вашингтон"): 21:04, 0 (0+0)

"Каролина Харрикейнз" – "Филадельфия Флайерз" – 3:1

Андрей Свечников, н ("Каролина"): 14:50, 1 (1+0), плюс-2

Иван Проворов, з ("Филадельфия"): 25:09, 0 (0+0), минус-1

"Коламбус Блю Джекетс"–- "Оттава Сенаторз" – 6:3

Артемий Панарин, н ("Коламбус"): 21:17, 2 (0+2), плюс-5

Сергей Бобровский, в ("Коламбус"): 60:00, 22/25 сэйвов

"Миннесота Уайлд" – "Питтсбург Пингвинз" – 2:3

Евгений Малкин, н ("Питтсбург"): 18:11, 0 (0+0)

"Сент-Луис Блюз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1:2

Владимир Тарасенко, н ("Сент-Луис"): 19:57, 0 (0+0)

Иван Барбашев, н ("Сент-Луис"): 9:42, 0 (0+0), минус-1

Владислав Наместников, н ("Рейнджерс"): 18:25, 0 (0+0)

Павел Бучневич, н ("Рейнджерс"): 13:19, 0 (0+0)

"Детройт Ред Уингз" – "Флорида Пэнтерз" – 3:4 Б

Евгений Дадонов, н ("Флорида"): 22:21, 0 (0+0)

Богдан Киселевич, з ("Флорида"): 10:52, 0 (0+0)

"Колорадо Эвеланш" – "Лос-Анджелес Кингз" – 2:3 ОТ

Семен Варламов, в ("Колорадо"): 60:43, 15/18 сэйвов

Илья Ковальчук, н ("Лос-Анджелес"): 15:11, 0 (0+0)

"Даллас Старз" – "Монреаль Канадиенс" – 2:3 ОТ

Александр Радулов, н ("Даллас"): 18:15, 0 (0+0), минус-1

Валерий Ничушкин, н ("Даллас"): 15:50, 1 (0+1), плюс-1

Денис Гурьянов, н ("Даллас"): 6:53, 0 (0+0)

"Нью-Джерси Девилз" – "Ванкувер Кэнакс" – 4:0

Николай Голдобин, н ("Ванкувер"): 12:48, 0 (0+0), минус-2

"Эдмонтон Ойлерз" – "Виннипег Джетс" – 3:4

Дмитрий Куликов, н ("Виннипег"): 12:29, 0 (0+0), плюс-2