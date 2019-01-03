Клим Костин: Я бы не сказал, что Америка тут сильнее Словакии (видео)

Хоккей 03 января 2019 12:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

После матча Россия – Словакия (8:3) к прессе вышли наши игроки – Александр Романов, Клим Костин, Василий Подколзин.

РОМАНОВ: В КОНЦЕ МЫ РАССЛАБИЛИСЬ

- Игра была нам на руку. Мы победили, но все равно помучались. Словаки нас перебросали (35-30), создали опасные моменты. Соперник очень хорошо сыграл, - признал Романов.

- Но счет очень крупный – 8:3.

- Ну, так получилось. Мы старались атаковать как можно больше.

- Очень хорошее начало, Россия сразу повела 3:0.

- У нас все сложилось. Просто под конец мы расслабились, когда счет стал 7:0 – пропустили три гола. Это не очень приятно. А так – все отлично. Тренеры нам еще скажут важные слова по Словакии, но у нас уже весь настрой – на Америку.

КОСТИН: РЕБЯТА ВРУЧИЛИ ПАПАХУ

Капитан молодежной сборной России вышел к прессе в казачьей папахе, которую в раздевалке вручают нашему лучшему игроку – Клим сделал дубль.

- Ребята решили, что сегодня шапка достанется мне. Сильно им благодарен, - сказал Костин. – Если бы не партнеры, я бы не забил эти два гола.

- Папаха теплая?

- Очень. Ребята сказали, чтобы я к прессе вышел так. Традиция такая.

- Вы прекрасно начали, забили быстрые голы. Но что случилось в концовке?

- Немного расслабились. Побежали еще больше забивать. Но словаки – хорошая команда. Они нас на этом подловили. Но хорошо, что мы сделали игру в первых двух периодах. Это дало нам большой задел.

- Как готовиться к Америке в полуфинале? Этот соперник серьезнее, чем словаки.

- Готовиться будем как обычно. Покушаем, отдохнем, восстановимся. Посмотрим разбор игры американцев. Словаки – тоже хорошая команда. Нельзя сказать, что у США намного сильнее сборная. На этом турнире все команды примерно одинаковые. Не скажешь, кто сильнее или слабее.

Вы сами все видели в матчах Швейцария – Швеция и Финляндия – Канада. Кто считался фаворитами? А кто вышел в полуфинал?

- Вы удивились, что канадцы вылетели?

- Немного да. Но я знал, что все может быть. Наверное, у ребят случился недонастрой. Но не хочу в этом разбираться. Самое главное – победили мы.

- Передадите привет их капитану Комтуа, которого назвали лучшим другом Неймара за симуляции?

- Я не хотел Макса чем-то обидеть. Я так о нем сказал на эмоциях. Если его это задело, хотел бы извиниться. Просто Россия – Канада – это битва характеров, так было испокон веков. Битва настоящих мужчин. И нет места симуляциям на площадке в таких матчах.

Но я лично знаю Комтуа – не хотел его никак оскорбить.

- Вы уже настроены на полуфинал?

- И на финал. Цели максимальные. Очень хотим выиграть золото. Будем идти к своей мечте.

ПОДКОЛЗИН: ЗА ЭТО И ЛЮБЯТ ХОККЕЙ

- Игра нам давалась с самого начала. Мы забили быстрые голы, уверенно вошли в матч. Не было недонастроя. Ребята вышли заряженными. Концовку провалили, но счет позволял. А в целом – главное, что вышли в полуфинал, - говорит Василий.

- А что не получилось в концовке со Словакией?

- Когда ведешь 7:0, то начинаешь что-то новое придумывать. Играешь не так просто, как всегда. И от этого пошли ошибки. Но ничего страшного. Дальше надо играть осторожнее.

- Брагин не ругался?

- Понятно, что он таким концом недоволен. У ребят такая же позиция. Никого не устраивает, когда ты пропускаешь три шайбы.

- Что скажете об Америке?

- Блин, будем готовиться. Ничего такого тут нет. Подойдем как обычной игре. Будем с ними биться. Завтра – тренировка, послезавтра – игра. Наберем еще лучше форму.

- Вылет Канады в четвертьфинале стал для вас сюрпризом?

- Тяжело сказать. Это хоккей. Всякое бывает. Я сам к нашему матчу готовился, особо ничего не смотрел. Только результат узнал. Но не удивился. Хоккей и любят за такие неожиданности.

Или вот Швеция – шла без поражений, но оступилась со швейцарцами. Однако на молодежном чемпионате мира не знаешь, чего ждать. Тут любой может победить кого угодно. И это хорошо.

Интервью всех игроков + Дмитрия Саморукова смотрите на видео