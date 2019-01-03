Валерий Брагин: Я ничего не скажу о вылете канадцев. Это их проблемы (видео)

Хоккей 03 января 2019 13:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

После матча Россия – Словакия (8:3) интервью журналистам дал наш главный тренер Валерий Брагин.

- Очень много эмоций и физических сил было затрачено с Канадой, - говорит Брагин. – Но мы всячески настраивали ребят на Словакию, что это одна из самых важных игр чемпионата. Четвертьфинал – или ты идешь дальше играть за медали, или собрал вещи и поехал домой.

Чуть-чуть тяжеловато вошли. Но потом реализовали свои моменты, у ребят упал груз ответственности.

- А вы с первых минут понимаете, как команда войдет в игру?

- Мы ожидали, что будет непросто. Но если брать в общем, они вошли неплохо.

- Что с Виталием Кравцовым?

- Все нормально. Счет позволял ему уйти в раздевалку. Мы дали ему отдохнуть. Мы надеемся, что он сыграет против Америки.

- Капитан Клим Костин до этого дня не забил ничего. И говорил, что его это не беспокоит. И вот он сделал дубль.

- Все правильно. Мы с ним долго беседовали о том, что голы придут. Надо правильно играть. Его основные функции – это капитан команды. Клим это прекрасно понял. Отлично их выполняет. Объединять ребят, поддерживать в любой ситуации, быть лидером на льду. У него есть моменты в каждой игре. Просто не мог забить. Но вот отличился.

- Когда вы примите решение по вратарю на полуфинал?

- За сутки. Но думаю, наверное, это Петр Кочетков.

- Неплохо, что были моменты у словаков, чтобы Кочетков совсем не замерз.

- Кто?

- Кочетков.

- Он сыграл достойно. Вратарь тем и ценен, что в нужные моменты умеет подчищать.

- У наших игроков обороны остаются индивидуальные ошибки.

- Да, такое есть. Но мы ведь говорим, что в своей зоне нужно играть как можно проще. И тогда все совсем иначе выглядит. И силы сохраняются, и меньше игры в нашей зоне. Будем этого требовать и дальше.

- Что скажете о вылете канадцев?

- Ничего. Что я могу сказать?

- Сенсация.

- Это их проблемы.

- А шведы проиграли Швейцарии?

- В плей-офф ты можешь играть весь матч в чужой зоне. Но соперник приедет в твою, два раза бросит – и забьет. Одна игра. Поэтому так тяжело по психологии.

- Согласны, что американцы – самая быстрая сборная на этом турнире?

- В плане физики они выглядят неплохо.

- Вы же играли против сборной США до чемпионата мира.

- Тут нельзя делать выводы. Мы уступили, но были в безобразном состоянии. Американцы тоже не так двигались. Сейчас у них с движением в порядке.

Интервью всех игроков + Валерия Брагина смотрите на видео