Валерий Брагин: Я ничего не скажу о вылете канадцев. Это их проблемы (видео)

После матча Россия – Словакия (8:3) интервью журналистам дал наш главный тренер Валерий Брагин.
- Очень много эмоций и физических сил было затрачено с Канадой, - говорит Брагин. – Но мы всячески настраивали ребят на Словакию, что это одна из самых важных игр чемпионата. Четвертьфинал – или ты идешь дальше играть за медали, или собрал вещи и поехал домой.
Чуть-чуть тяжеловато вошли. Но потом реализовали свои моменты, у ребят упал груз ответственности.
- А вы с первых минут понимаете, как команда войдет в игру?
- Мы ожидали, что будет непросто. Но если брать в общем, они вошли неплохо.
- Что с Виталием Кравцовым?
- Все нормально. Счет позволял ему уйти в раздевалку. Мы дали ему отдохнуть. Мы надеемся, что он сыграет против Америки.
- Капитан Клим Костин до этого дня не забил ничего. И говорил, что его это не беспокоит. И вот он сделал дубль.
- Все правильно. Мы с ним долго беседовали о том, что голы придут. Надо правильно играть. Его основные функции – это капитан команды. Клим это прекрасно понял. Отлично их выполняет. Объединять ребят, поддерживать в любой ситуации, быть лидером на льду. У него есть моменты в каждой игре. Просто не мог забить. Но вот отличился.
- Когда вы примите решение по вратарю на полуфинал?
- За сутки. Но думаю, наверное, это Петр Кочетков.
- Неплохо, что были моменты у словаков, чтобы Кочетков совсем не замерз.
- Кто?
- Кочетков.
- Он сыграл достойно. Вратарь тем и ценен, что в нужные моменты умеет подчищать.
- У наших игроков обороны остаются индивидуальные ошибки.
- Да, такое есть. Но мы ведь говорим, что в своей зоне нужно играть как можно проще. И тогда все совсем иначе выглядит. И силы сохраняются, и меньше игры в нашей зоне. Будем этого требовать и дальше.
- Что скажете о вылете канадцев?
- Ничего. Что я могу сказать?
- Сенсация.
- Это их проблемы.
- А шведы проиграли Швейцарии?
- В плей-офф ты можешь играть весь матч в чужой зоне. Но соперник приедет в твою, два раза бросит – и забьет. Одна игра. Поэтому так тяжело по психологии.
- Согласны, что американцы – самая быстрая сборная на этом турнире?
- В плане физики они выглядят неплохо.
- Вы же играли против сборной США до чемпионата мира.
- Тут нельзя делать выводы. Мы уступили, но были в безобразном состоянии. Американцы тоже не так двигались. Сейчас у них с движением в порядке.
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