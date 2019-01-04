«Спартак» проиграл на глазах 11 тысяч зрителей. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 04 января 2019 09:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

11 019 зрителей на «ЦСКА Арене» собрал «Спартак» на матче с «Барысом». Это рекорд посещаемости домашних игр красно-белых в этом чемпионате.

500 матчей в КХЛ провел форвард «Авангарда» Сергей Широков, начинавший карьеру в ЦСКА.

200 результативных баллов в КХЛ набрал нападающий «Адмирала» Александр Черников.

260 секунд хватило «морякам» из Владивостока на три заброшенные шайбы в Шанхае и волевую победу над «Куньлунем».

141 гол теперь на счету защитника «Барыса» Кевина Даллмэна, занимающего четвертое место в рейтинге защитников-снайперов отечественных чемпионатов. Впереди Вячеслав Фетисов (153), Александр Гуськов (145), Илья Никулин (143).

1-й гол в сезоне забил спартаковец Артем Воронин. Однако его шайба не помогла красно-белым одержать победу над «Барысом».

СТАТИСТИКА

Куньлунь – Адмирал – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). Фэйян. 2500. Г: Лофквист, Палола – Глазачев, Вихарев, В.Стрельцов. В: Лазушин (Кархунен) – Серебряков. Б: 34-19. Ш: 2-4.

Ак Барс – Авангард – 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1, 1:0). Татнефть Арена. 8398. Г: Лямкин, Клинкхаммер, Кара, Секач – Бек, Е.Медведев. В: Подъяпольский – Налимов. Б: 38-31. Ш: 10-14.

Спартак – Барыс – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). ЦСКА Арена. 11019. Г: А.Воронин, Никонцев – Даллмэн, Старченко, Диц. В: Гудачек – Граховина. Б: 34-31. Ш: 8-10.

Йокерит – Сибирь – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Хартвалл Арена. 8657. Г: Грант, О’Нилл, Н,Енсен, Норман – Принс. В: Калниньш – Тэйлор. Б: 41-20. Ш: 18-16.

АНОНС ДНЯ

14.30* Трактор – Амур КХЛ ТВ

17.00 Ак Барс – Салават Юлаев Матч ТВ

17.00 Локомотив – Динамо Р КХЛ ТВ HD

17.00 Северсталь – Слован

17.00 Витязь – ЦСКА

17.00 Динамо М – Автомобилист КХЛ ТВ

19.30 Динамо Мн – СКА

* Время московское.