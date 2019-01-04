«Спартак» начал год с поражения. А как отметит новоселье «Динамо»? Все о хоккее

Хоккей 04 января 2019 09:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» – о самых ярких событиях в первых матчах КХЛ после Нового года.

Всех любителей хоккея с Новым годом! Страна продолжает веселиться на рождественских каникулах, а в КХЛ уже наступили суровые будни – чемпионат входит в завершающую фазу.

Сейчас же команды приходят в себя после коротких новогодних каникул. Поэтому и матчи получаются неровные, с неожиданными голами и камбэками.

К примеру «Ак Барс» вроде бы уверенно повел во встрече с «Авангардом» 2:0. Но «ястребы», не взирая на эпидемию в команде, выкосившую из их состава целую пятерку, сумели отыграться в концовке – 3:3. И уступили действующему чемпиону только в овертайме – 3:4.

А вот «Спартак» обратить в победу свое преимущество в две шайбы так и не сумел. Красно-белые вроде бы уверенно повели в счете, принимая в Москве «Барыс», забросив две шайбы сперва в меньшинстве, а потом и в большинстве. Но потом пропустили три гола кряду и уступили в основное время. Решающий гол забил лучший защитник-бомбардир КХЛ Даррен Диц – 3:2.

Гол, забитый в меньшинстве, повлиял и на исход матча «Куньлуня» с «Адмиралом». Китайский клуб в случае победы, вернулся бы в восьмерку, но неожиданно уступил дома 2:3, имея солидное игровое преимущество. Победную шайбу нападающий «моряков» Василий Стрельцов, забросил при игре «4 на 5».

Пожалуй, только «Йокерит» спокойно и без сюрпризов обыграл «Сибирь» 4:1, упрочив свою позицию на третьем месте в Западной конференции.

Сегодня в КХЛ еще семь матчей.

14.30 Трактор – Амур

17.00 Ак Барс – Салават Юлаев

17.00 Локомотив – Динамо Р

17.00 Северсталь – Слован

17.00 Витязь – ЦСКА

17.00 Динамо М – Автомобилист

19.30 Динамо Мн – СКА

И тут сразу надо выделить встречу московских динамовцев с «Автомобилистом». Не только потому, что это поединок с участием лидера Востока, где лучший бомбардир КХЛ Найджел Доус встретится лицом к лицу со своими российскими преследователями в рейтинге самых результативных игроков – Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.

Главное, что на карте КХЛ сегодня появится новая хоккейная арена. Причем, откроется она на территории стадиона в Петровском парке – колыбели российского хоккея. Все билеты на этот матч проданы еще в декабре.

Думаю, что приличный ажиотаж будет и в Казани. Где пройдет очередное, уже третье по счету Зеленое дерби нынешнего сезона. Пока уфимцы в нем были дважды биты. Посмотрим, что они на этот раз сумеют противопоставить действующим чемпионам.

Ну и понятно, что на прицеле два армейских клуба, которые отправятся делать новогодние визиты. Москвичи в Подольск, питерцы – в Минск. Ну а какие подарки они преподнесут хозяевам – лед сегодня вечером покажет.

Но главное, не забудьте про молодежный чемпионат мира, где в ночь с пятницы на субботу наша команда сыграет в полуфинале со сборной США.