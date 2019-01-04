Дмитрий Марковин: Без лезвия далеко не уедешь!

Хоккей 04 января 2019 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Нападающий «Северстали» Дмитрий Марковин – о победе над «Слованом» (2:0) и переходе в череповецкий клуб.

– Дмитрий, что можете сказать об игре против «Слована» и как вам в новой команде? Сыгрались с партнерами? Хотя, один из них, Александр Петунин, вам знаком еще «динамовских времен».

– Да, с Петуниным уже давно знакомы. Около пяти лет играли вместе. Влада Кодолу к нам поставили в тройку еще. Потихоньку сыгрываемся, общаемся и надеюсь, что будем только улучшать свою игру. Коллектив в Череповце хороший, приятно тут находится. Выиграли сегодня благодаря четкому выполнению тренерской установки. Две шайбы удалось в большинстве забросить.

– Фурх подтаскивал вас на протяжении матча. В последнюю минуту ради его сухаря так все старались?

– Да, ребята под шайбу ложились. Не хотелось пропускать ни одной шайбы.

– В середине матча шайба прилетела вам в ногу или лезвие? Вы буквально поползли к лавке…

– Хорошо, что она попала все-таки в лезвие. Оно вылетело, а без лезвия ехать просто никак невозможно. Упал пару раз, встал! Игровой момент, случается всякое!

– Как попали в «Северсталь»?

– За несколько дней до перехода мне мой агент сообщил о том, что мной Череповец интересуется. Я сразу сказал, что готов ехать сюда. Мне в «Торпедо» мало давали играть. Хотел получить свой шанс выходить на лед как можно чаще. Вот тут нашей тройке уже и большинство доверили. Постараемся оправдать.

– Не опасались перехода в клуб, про который вот уже второй год говорят, что он висит на волоске и его могут убрать из КХЛ?

– Нет. Сейчас мы в КХЛ и сделаем все, чтобы «Северсталь» осталась в лиге.

– Как отметили Новый год?

– Ездил домой в Электросталь, встретил Новый Год с родными. Сначала поехал до Нижнего Новгорода за вещами, потом домой, а первого января уже вернулся в Череповец.

– Следующий соперник – рижское «Динамо». Что можете сказать об этой команде?

– Я играл против них в этом сезоне в составе «Торпедо». Могу сказать, что это довольно добротная команда с хорошим большинством. Надо выигрывать! Тем более, играем дома.

– Почувствовали себя уже как дома?

– Конечно, я же играю за Череповец. Это моя команда.