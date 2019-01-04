«Супер, но Макдональдсом пахнет!» Как динамовцы шутили, победив на новой арене

Хоккей 04 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Первый матч после Нового года бело-голубые провели на новой арене в Петровском парке, где обыграли «Автомобилист» – 2:0.

АНТУРАЖ

Сразу скажу, что на арене, вмещающей на хоккее 10 800 зрителей был аншлаг. Если точно – 10 797 зрителей. Билеты на матч завершились еще в декабре. И тут был не просто фактор новизны и не более современная техническая оснащенность дворца.

Динамовцы вернулись домой. И болельщики, и игроки. Поэтому стартовое вбрасывание сделал Борис Аркадьевич Чернышев, сын легендарного тренера-основателя «Динамо», чьим именем названа и арена в Петровском парке.

А фанаты развернули на трибуне огромный плакат: «Скитались мы десятки лет, меняя кров над головой. В истории оставив след, мы, наконец, пришли домой!».

Новоселье тоже отметили по-домашнему. Спели хором песню про «Динамо». Послушали стихи про Александра Мальцева и обыграли «Автомобилист».

ЛИДЕР

Первый исторический гол на новой арене забил, как положено, лидер «Динамо» Вадим Шипачев, набирающий очки уже в восьмом матче кряду!

Вадим был признан лучшим нападающим декабря КХЛ, набрав за месяц 18 (5+13) очков. И после Нового года сразу показал, что притормаживать не намерен.

Кроме того, Шипачев идет сейчас на третьем месте в списке лучших бомбардиров КХЛ – 50 (15+35) очков.

– Мне очень понравилось, что так много людей пришло на матч, – поделился Шипачев своими ощущениями от игры. – Волнение? У меня его не было.

– Для «Динамо» все сложилось идеально?

– В целом – да. Вот только «Макдональдсом» в первом периоде очень сильно пахло! Я уж хотел картошку фри в перерыве заказать. Очень есть хотелось. А в остальном все супер.

– Особенно передача Раисова?

– Красавец вообще! Оставить его в первом звене? Я партнеров себе не выбираю.

– Опять вы на пересменке забили.

– Так не меняются! Кага (Дмитрий Кагарлицкий – Прим. Ред.), наверное, будет разбираться с ним.

ДЕБЮТ

В этом историческом матче за «Динамо» дебютировали сразу два игрока – защитник Михал Чайковски, вернувшийся в КХЛ из-за океана, и нападающий Аслан Раисов, который начал сезон в ВХЛ. И набрал 30 (8+22) очков в 30 матчах.

В КХЛ Раисов тоже не сплоховал. Аслан несколько раз на пересменке оказывался на льду с игроками ударной пятерки. И вот на 27-й минуте он завел шайбу в зону и уверенным точным пасом скинул ее на Шипачева, который и забил исторический гол.

– Первые смены я привыкал к новой обстановке. Даже мандраж был. А как отдал пас, сразу легче стало, – поделился Аслан своими впечатлениями от матча. – Начал более уверенно играть. И вроде справился неплохо, как мне кажется. В КХЛ все нравится пока. И атмосфера хорошая и арена отличная.

– Как оказались с Шипачевым в одном звене?

– Задержался на пересменке, там контратака пошла. Вадим мне пас отдал, я ему. Вот так и сыграли.

– С ВХЛ большая разница?

– Скажу банальные вещи – тут вратари сильнее. И времени на принятие решений меньше. А скорости примерно такие же.

«СУХАРЬ»

Ворота «Динамо» в этом матче защищал Иван Бочаров, который отразил 30 бросков игроков «Автомобилиста» и в третий раз в этом сезоне сыграл на «ноль».