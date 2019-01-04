Владимир Крикунов: В новом доме хотели начать с победы! Хотя у нас грипп…

Хоккей 04 января 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Интервью главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова после победы в первом матче на новой арене в Петровском парке.

– Первый матч в новом дворце, естественно, мы хотели выиграть. Это же новый дом для нашей команды, поэтому начинать с поражения не годилось, – заявил Владимир Крикунов после победы над «Автомобилистом» 2:0. – Ребята действовали строго и внимательно. Хотя моментов «Автомобилист» много создал. Но мы тоже понимали, что играем с командой, которая уже много забила в этом сезоне. После того, как повели 2:0, просто держали результат. Старались не обострять ситуацию у своих ворот и довели матч до победы. Хотя у Ивана Бочарова работы все равно хватало. А однажды нас штанга выручила. Но… Сегодня нам был важен результат. Мы его добились.

– Что скажете о дебютантах – Аслане Раисове и Михале Чайковски?

– Раисов играл у нас в Воронеже. Он уже на протяжении пяти лет входит в пятерку лучших бомбардиров ВХЛ. Решили его посмотреть на нашем уровне, дали шанс. Видите, он в первой же игре результативную передачу заработал. Да и вообще не тушевался совершенно, разумно играл. Это еще и на тренировках было видно. А сегодня Аслан доказал, что он и в игре нормально соображает. Посмотрим, как его лучше использовать. Правда, он играет только слева. А там у нас все занято. Если только на Кагарлицкого его поменять! Но до этого пока не дошло.

А Чайковски в прошлом году был у меня в «Автомобилисте», а сейчас играл за фарм-клуб «Каролины». У нас Койвисто получил травму – ему челюсть в двух местах сломали, долго лечиться придется. А тут подвернулась возможность взять Михала. Связались с ним и успели в последний момент, чуть ли не за пять минут до дедлайна все оформили. Сегодня уже вышел, сыграл неплохо.

– Максим Минеев не появляется уже в третьем матче…

– Так у нас грипп в команде. Я сам уже переболел, третьим был по счету. Так и идет, все время кто-то из строя выбывает. А так с Минеевым никаких проблем.

– А Закриссон почему не попадает в состав? Вам не кажется, что для легионера он вообще смотрится слабо?

– Вот поэтому его в составе и нет.

…Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов первым делом поздравил динамовцев с новосельем. А свою команду за поражение не ругал, а скорее защищал от неудобных вопросов.

– Поздравляю динамовцев с новым домом – прекрасная арена, – сказал Мартемьянов. – Ну по игре – в первом периоде действовали неплохо, выполняли задание. А вот второй нам не удался. Уж очень грамотно соперник в обороне сыграл. Спасибо нашему вратарю, за то, что много угроз устранил. Но вот сами мы не использовали то, что создавали. По самоотдаче к команде претензий нет. А по качеству некоторых игровых моментов – есть. Слишком много потерь шайбы было в средней зоне и, соответственно, контратак, которые динамовцы реализовывали просто мгновенно.

– «Автомобилист» сегодня ни разу не забил. С чем это связываете?

– Спешка подвела. Доус обычно 9 из 10 таких моментов реализует. А тут концентрацию растеряли. Но, думаю, что в следующем матче все будет нормально.

– После каждой паузы в чемпионате ваша команда обязательно уступает. В чем причина?

– Мы работаем в перерыве, а не только отдыхаем. Но если мы после паузы будем один матч проигрывать, а потом в пяти побеждать – я на это согласен. Может, где-то и сбились с игрового ритма. Но парни – профессионалы. С ними очень легко работать. Сами видят, где правы, где не правы. И критику, и похвалу адекватно воспринимают.