Драма в Подольске. Как «Витязь» упустил победу над ЦСКА

Хоккей 04 января 2019 23:45 Автор: Домрачев Владислав

Каких-то 2 секунды отделили «Витязь» от второй подряд победы над лидером чемпионата. Выручил армейцев защитник сборной России Михаил Науменков.

– У меня нет претензий к игрокам, – заявил на пресс-конференции главный тренер хозяев Валерий Белов.

А есть ли у него к себе? Думаю, вопрос риторический. Гости сравняли счет, не оказав давления на ворота Самонова, не сумев организовать финальный штурм его ворот. Науменков беспрепятственно забил с пятачка. Куда смотрели защитники Шинкевич и Головков? Почему их накрыла паника? Ответ на поверхности: им передалась неуверенность тренера.

Та же картина наблюдалась на Дальнем Востоке, откуда «Витязь» вернулся с двумя очками за победу в Шанхае. Но этот успех всецело заслуга вратаря Ортио. Две пропущенные шайбы от «Амура» в третьем периоде надломили финна, и во Владивостоке он расклеился. Если «Витязь» еще мог увезти одно очко из Хабаровска, то шансов против интересного в игровом плане «Адмирала» не было.

В овертайме матча с ЦСКА оборону хозяев вновь охватила паника. Впрочем, после холодного душа за две секунды до конца третьего периода другой развязки ожидать было трудно.

Хотя ЦСКА сейчас назвать машиной язык не поворачивается. Особенно без Капризова и Григоренко, которым в Подольске дали отдохнуть. Камера выхватила Капризова с ребенком (пока не своим) на руках. После первого периода не выходил на лед ведущий защитник Нестеров. В атаке гостям мало что удавалось. Всё вокруг да около. Самый запоминающий момент – спасение Окулова на последней минуте. Форвард остановил летевшую в ворота шайбу после броска Никулина левой перчаткой. Сработал словно ловушкой, находясь даже не в рамке, а у ближней штанги.

Потом Белов посетовал на то, что Выглазов и Никулин (в меньшей степени) не забили в пустые ворота.

Гол Швеца-Рогового – зеркало состояния армейской обороны, где начали появляться стажеры из «Звезды» и «Красной Армии». Они пока очень сырые. И куда подался с пятачка Ибрагимов, когда Швец-Роговой открыл счет? На хоккейного авантюриста Блажиевского надежды нет. Доказано предновогодним матчем с «Нефтехимиком», когда он не преуспел в подстраховке еще одного стажера Белякова.

Матч в Подольске при переполненных трибунах прошел без фан-сектора гостей. ЦСКА в ближайших выездных матчах от него отказался. После штрафа, наложенного лигой за оскорбляющий президента клуба Игоря Есмантовича баннер на «Газпром Арене» во время «классики». А поскольку и КХЛ ТВ не выделил встрече в Подольске эфирное время, ЦСКА решил сыграть без лидеров.

А «Витязю», несмотря на упущенную победу, еще повезло. В Ярославле главный конкурент подмосковной команды в борьбе за путевку в плей-офф Рига потеряла как минимум одно очко, пропустил роковую шайбу на последней минуте третьего периода.

На сегодняшний день «витязи» опережают латвийцев на два очка. Однако финиш регулярного чемпионата у рижан куда проще, чем у команды Белова. Им предстоят 9 матчей дома и столько же в гостях. «Витязь» же только 6 раз сыграет в Подольске и вдове больше в гостях. Как знать, не аукнется ли на финише потерянное очко в этом матче с ЦСКА…

Статистика

Витязь – ЦСКА – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). «Витязь». 5500 зрителей. Голы: Швец-Роговой – Науменков, Хансен. Вратари: Самонов – Юханссон. Броски: 22-38. Штраф: 6-6.

Остальные результаты

Трактор – Амур – 3:0, Ак Барс – Салават Юлаев – 3:1, Локомотив – Динамо Р – 2:1, Северсталь – Слован – 2:0, Динамо М – Автомобилист – 2:0 (10 797 зрителей), Динамо Мн – СКА – 0:2 (15 086 зрителей).

Анонс дня

10.00* Куньлунь – Адмирал

15.00 Металлург – Торпедо

17.00 ХК Сочи – Барыс

17.00 Нефтехимик – Авангард

17.30 Спартак – Сибирь

* время московское