Как играть против американцев. Колонка Отара Кушанашвили

Отар Кушанашвили дает наставления игрокам молодежной хоккейной сборной.
Рожи у американцев хорошие, хорошие, что есть, то есть, в Кутаиси в два пополуночи и в Красногорске после 23.00 могут сойти за своих, но, если наши не отправят, презрев правила, первые десять минут никого из них в горизонталку, если первые пять минуть на их бешеную скорость наши ответят, а они умеют, сверхбешеной, если в первые пятнадцать минут наши занесут шайбу, - у американских одухотворенных рож не будет, не станет эволюционной перспективы.
С чехами они играли отвратно и вседозволенно, потому что чехи играли отвратнее некуда и безответственно.
Катаются они, конечно, блестяще, но шведы тоже катались блестяще, а толку, все это катание без забитых шайб совершенно в духе постправды, делается сначала суетным, как свадебный фотограф, и бесполезным, как клинопись в наши дни.
Американцы умеют играть отчаянно вульгарно, но в самом наипрагматичном значении этого слова.
На это нужно ответить "сверхпристойностью", то есть архидисциплиной.
Теперь о наших. Наших родных пацанах.
Как пишут в той же Америке об очередном даровании, "еще не приобрел статуса великого, но неуклонно продвигается в этом направлении".
Нам повезло, что у нас есть Брагин, а уж как повезло пацанам, которые его самым очевидным образом обожают.
Он сообщает им уверенность.
Пацаны, нет времени лучше настоящего, на американский напор ответьте с лаконичной элегантностью шайбами.
Впрочем, можно без элегантности.
Узнать, что такое счастье и как сделать счастливыми других, можно только эмпирическим путем.
Впрочем, вы это уже знаете.