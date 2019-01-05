Как играть против американцев. Колонка Отара Кушанашвили

Хоккей 05 января 2019 00:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кушанашвили Отар

Отар Кушанашвили дает наставления игрокам молодежной хоккейной сборной.

Рожи у американцев хорошие, хорошие, что есть, то есть, в Кутаиси в два пополуночи и в Красногорске после 23.00 могут сойти за своих, но, если наши не отправят, презрев правила, первые десять минут никого из них в горизонталку, если первые пять минуть на их бешеную скорость наши ответят, а они умеют, сверхбешеной, если в первые пятнадцать минут наши занесут шайбу, - у американских одухотворенных рож не будет, не станет эволюционной перспективы.

С чехами они играли отвратно и вседозволенно, потому что чехи играли отвратнее некуда и безответственно.

Катаются они, конечно, блестяще, но шведы тоже катались блестяще, а толку, все это катание без забитых шайб совершенно в духе постправды, делается сначала суетным, как свадебный фотограф, и бесполезным, как клинопись в наши дни.

Американцы умеют играть отчаянно вульгарно, но в самом наипрагматичном значении этого слова.

На это нужно ответить "сверхпристойностью", то есть архидисциплиной.

Теперь о наших. Наших родных пацанах.

Как пишут в той же Америке об очередном даровании, "еще не приобрел статуса великого, но неуклонно продвигается в этом направлении".

Нам повезло, что у нас есть Брагин, а уж как повезло пацанам, которые его самым очевидным образом обожают.

Он сообщает им уверенность.

Пацаны, нет времени лучше настоящего, на американский напор ответьте с лаконичной элегантностью шайбами.

Впрочем, можно без элегантности.

Узнать, что такое счастье и как сделать счастливыми других, можно только эмпирическим путем.

Впрочем, вы это уже знаете.