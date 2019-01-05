Клим Костин: Мы – русские, здесь всё против нас. Америка отскочила (видео)

Хоккей 05 января 2019 10:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

После полуфинала Россия – США (1:2) к прессе вышли наши игроки – Клим Костин, Василий Подколзин, Кирилл Слепец.

КОСТИН: ВНУТРИ – ПУСТОТА

- Я думаю, в НХЛ такие голы засчитываются. Там движения коньком даже не было. Наш защитник просто хорошо увидел игрока, бросил, попал ему в конек – от конька залетело. Но я еще раз скажу, мы – русские, здесь все и всё против нас. Нужно это принимать, с этим двигаться дальше, - говорит Костин.

- Что сейчас внутри?

- Пустота.

- Соберетесь на матч за бронзу?

- Конечно. Мы же команда.

- Вы хорошо начали матч. В какой момент что-то пошло не так?

- Думаю, нас немного надломил первый незасчитанный гол. Совсем немного. Вроде бы это было незаметно. Но сидело глубоко внутри каждого игрока. «Блин, жалко, что не забили».

- Но все было в наших руках.

- Конечно. Мы всю игру давили американцев. Просто люди отскочили. Других слов у меня нет.

ПОДКОЛЗИН: НАДО БРАТЬ БРОНЗУ

- Тяжело сказать. Есть опустошение. Вроде бы играли лучше. Но мы подготовим себя к матчу со Швейцарией.

- Могли забить гол, имели моменты до последних секунд.

- Безусловно, могли. Но где-то не повезло, где-то мы недоработали. Лишний шаг не сделали. Отсюда – результат. Пропустили ненужные голы из-за своих ошибок. Что есть, то есть.

- Это невезение или вратарь сборной США поймал кураж?

- Думаю, понемногу – все вместе. У нас были стопроцентные моменты, могли забивать. Но по разным причинам не получилось. Надо поскорее это забыть. Готовиться к завтрашнему матчу.

- Что скажете о незасчитанной шайбе?

- Сложно судить, тяжелый момент. Шайба попала в ногу. Но было ли там какое-то движение? Виднее судьям. И это особо ни на что не подействовало. Мы продолжили играть так же, как и раньше. Немного не повезло.

- Что сказал Брагин?

- Нужно побыстрее это забыть. Надо брать бронзу.

СЛЕПЕЦ: МЫ ПОДВЕЛИ, НЕ ЗАБИЛИ В МЕНЬШИНСТВЕ

- Наша сборная создала много моментов. Может, удачи не хватило?

- Мы провели хороший матч. Не хватило чуть-чуть, чтобы шайба пересекла линию ворот. Моментов было много, мы даже переигрывали США. Но где-то не хватило удачи.

- На какой секунде вы поняли, что не вытащить?

- Последнее вбрасывание, осталась секунда. И там можно было что-то придумать. Мы не опускали руки, бились до конца.

- Какие были главные ошибки? Что не получилось?

- Думаю, все-таки это наше меньшинство, которое было хорошим. Мы сегодня с Галимовым подвели. Ведь именно в наше меньшинство забили. Обычно мы моменты создавали. А тут пропустили.

- Вы на эмоциях говорите? В чем ваша вина?

- Меньшинство у нас именно сегодня не сыграло. Мы пропустили в таком матче.

- Что в конце матча говорил Брагин?

- И так все понимали, нужно отдать все силы, чтобы перевести игру в нужное русло.

- Бронза – тоже медаль. Как перестроиться на следующий матч?

- Безусловно, мы забудем этот полуфинал. Соберемся с мыслями, будем биться за медали. Третье место – тоже хорошо. Эта бронза будет на вес золота.

- Какую роль в коллективе сыграл Олег Знарок?

- Это просто останется в раздевалке.

- Руки не опускались?

- На таком турнире они не опускались до последнего. Но нам чуть-чуть не повезло. Один гол не засчитали, в другом моменте шайба не пересекла их ленточку.

- Такой гол в НХЛ бы не отменили.

- Ничего не могу сказать. Гол не засчитали. Уже ничего не изменить.

Интервью всех игроков + Валерия Брагина смотрите на видео