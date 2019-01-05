Валерий Брагин: Говорят, мы забили чистый первый гол. Вот вопрос в чем… (видео) - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 10:32Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

Валерий Брагин: Говорят, мы забили чистый первый гол. Вот вопрос в чем… (видео)

После полуфинала Россия – США (1:2) интервью журналистам дал наш главный тренер Валерий Брагин.

- Сборная России играла хорошо.
- Так бывает в хоккее. Они просто на один гол больше забили. Хотя чисто по голевым моментам у нас двойное преимущество.

Нет вопросов по самоотдаче. Да, они немного лучше начали. Вторая половина была полностью за нами. Третий период они просто играли на удержание. Но в хоккее так бывает. Никаких претензий к ребятам нет. Все боролись, все отдались. Показали свои лучшие качества. Не хватило одной шайбы.

- Повлиял ли на игру первый пропущенный гол?
- Там, говорят, мы забили чистый первый гол. Вот вопрос в чем. Никаких движений коньком не было. Но это сейчас даже обсуждать не хочу.

В таких играх очень важно, кто забьет первый гол. Матч пойдет от счета. Мы так и предполагали, что много голов не будет. Попали в такую ситуацию, когда противнику было играть немного проще.

Во второй половине после забитого гола мы полностью завладели преимуществом. Но не сумели забить второй. А случись это, то дожали бы соперника.

- У нас было большинство, когда мы не могли не забить. Почему Муранов вышел вместо Подколзина?
- Муранов лучше на пятаке. Он более мощный. Шайба была на ленточке. Надо забивать такое. Что ж, бывает… Подборы все его были. Муранов в этом плане более взрывной. Он здорово отработал.

- Что скажете о работе арбитров?
- А что сказать? Я их не комментирую.

- Теперь надо брать бронзу.
- Да. Ребята переживают. Как и мы, они прекрасно чувствуют – все было очень рядом. Но так сложилось. Поэтому главная задача – их успокоить. Подготовиться к завтрашней игре.

Мы играли против швейцарцев в группе. Важно правильно подготовиться к противнику. Определиться с планом на матч.

- Что вы сказали плачущему Климу Костину в конце матча?
- Это останется между нами.

Интервью всех игроков + Валерия Брагина смотрите на видео

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