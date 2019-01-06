У «Динамо» – второй аншлаг кряду, а у «Спартака» – рекордный счет! Все о хоккее

Хоккей 06 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» - о крупных победах «Спартака» и «Магнитки» и резко подскочившей популярности московского «Динамо».

В субботу в чемпионате КХЛ грянули сразу две крупные победы. С них и начнем наш ежедневный обзор.

«Спартак» попер на «Сибирь», как на Красса, и не оставил камня на камне от оборонительных рубежей у ворот новосибирцев – 7:0! Сразу скажу, что так крупно гладиаторы побеждали в КХЛ только один раз, когда в 2011 году разгромили «Амур».

При этом в стартовом периоде счет открыт не был. Зато уже на первой минуте второго в ворота Тэйлора влетело сразу две шайбы. И ведь началось то все с пустяка!

Дыбленко несильно бросил в сторону ворот, шайба этак навесиком, по дуге, опускалась на пятачок и прямо в ловушку голкипера «Сибири». Но выскочила оттуда и юркнула в сетку.

Гости, видимо, так были ошарашены этим голом, что через 12 секунд позволили расстрелять Тэйлора с пятачка. Пришлось менять вратаря, но все было напрасно. Ко второму перерыву счет был уже 5:0. И горести сибирякам добавило то, что сперва их ответную шайбу арбитры не засчитали. А затем Воронин забил в меньшинстве. Кстати, форвард «Спартака» делает это уже во втором матче кряду. А красно-белые, тем временем, возвращают себе пятое место в турнирной таблице. Видимо, за него они еще будут долго бороться с земляками-динамовцами.

Так же семь шайб забросили в ворота «Торпедо» магнитогорцы. Но там и игра, и вся атмосфера матча были совсем другие. И хозяева, и гости вышли на лед с траурными повязками. А игра прошла без шумовой поддержки. Магнитогорск продолжает скорбеть по своим жителям, погибшим при взрыве в жилом доме. И хоккеисты стараются тоже поддержать своих земляков. Крупная победа (7:3) и хет-трик звездного капитана Сергея Мозякина – лишь часть их помощи.

– В первую очередь необходимо сказать слова соболезнования семьям, пострадавшим в тяжелом событии для нашего города, - заявил один из героев матча, воспитанник «Магнитки» Николай Кулемин. - Тем более все случилось в канун Нового года. Было очень тяжело играть. Атмосфера на арене совсем другая. Все понимают тяжесть этого происшествия. Трудно было найти в себе какие-то эмоции. И мало эту победу посвятить пострадавшим. Трагедию нужно пережить, нужно держаться всем вместе и помогать друг другу. Мы в команде уже разговаривали. Хотим помочь людям и в финансовом плане, и вообще всем, чем можем.

ХК "Сочи" потерпел третье поражение кряду. На этот раз от «Барыса» - 0:3. Черноморцы все дальше отстают от «Динамо» и «Спартака». А на пятки им наступает «Витязь».

Ну а в «Барысе» продолжает блистать защитник-бомбардир Даррен Диц – очередной гол, уже 12-й в этом сезоне. И пятое место в списке самых результативных игроков КХЛ – 43 (12+31) очка. Мимо такой статистики, разумеется, не прошли и в Казахстане, предложив канадцу сменить спортивное гражданство и выступать за национальную сборную. Похоже, Диц согласен. Скоро он сменит кленовый лист на парящего под солнцем беркута.

Кстати, «Барыс» продолжает вести упорную борьбу с «Авангардом» за первое место в дивизионе, которое гарантирует (независимо от набранных очков) второе место в таблице конференции. Но сибиряки не хотят его уступать! В субботу они со скрипом, но одолели «Нефтехимик» - 2:1. А вот нижнекамцы продолжают жить в кошмаре – восьмое поражение кряду. И с мыслями о плей-офф пора мужественно прощаться.

В воскресенье новостям в КХЛ, как обычно, будет тесно – пройдет еще есть матчей.

14.30. Салават Юлаев – Амур

15.00. Трактор – Автомобилист

17.00. Локомотив – Слован

17.00. Динамо М – Динамо Р

17.00. Динамо М – ЦСКА

17.30. Йокерит – СКА

На лед выйдут фавориты. Московские армейцы отправятся в Минск. И, наверное, отдохнувшие накануне в Подольске Капризов и Григоренко наведут шухер в Белоруссии.

СКА с «Йокеритом» - соседи по турнирной таблице, да и не так уж много, всего шесть очков их разделяет. Так что битва будет принципиальная.

«Автомобилист» выместит досаду за поражение в Москве от «Динамо» на «Тракторе».

Есть любопытный факт – сразу три самых результативных клуба КХЛ – СКА, «Йокерит» и «Автомобилист» - забросили по 144 шайбы. Кто из них вырвется вперед?

Московские динамовцы встретятся с тезками из Риги. И это тоже принципиальная схватка. Ведь в двух предыдущих очных ставках этого сезона бело-голубые уступили. Кстати, все билеты на этот матч уже раскуплены. Второй аншлаг кряду. И это тоже своеобразный рекорд клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Похоже, на новой арене в Петровском парке «Динамо» пора привыкать к набитым под завязку трибунам.

Продолжаем пристально следить за матчами КХЛ на сайте «Советского спорта». До встречи!