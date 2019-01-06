Валерий Брагин: Нам не хватило реализации? Какие глупости вы говорите! (видео)

Хоккей 06 января 2019 08:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

После матча за бронзу Россия – Швейцария (5:2) интервью журналистам дал наш главный тренер Валерий Брагин.

- Эти бронзовые медали для вас – разочарование или победа?

- После поражения в полуфинале от сборной США (1:2) был неприятный осадок. А теперь, после швейцарцев (5:2), есть положительные эмоции. Мы ребятам об этом говорили, что матч очень важный. Нужно уехать из Канады с хорошим настроением. Чемпионат прошел, кроме одной игры, на успешном уровне. И чтобы остался положительный осадок, нам нужно было провести удачно этот матч за бронзу.

- Что сейчас у вас внутри?

- Сложно сказать. Есть какое-то удовлетворение. Но когда все эмоции уйдут, думаю, останется мысль – мы могли взять что-то большее.

- Но ребята в раздевалке поздравляли друг друга с бронзой.

- А как еще? Мы вместе празднуем. Так после каждой победы. Говорю же, что есть положительные эмоции.

- Кто для вас – главное открытие чемпионата? Кирилл Слепец? Петр Кочетков?

- Эти хоккеисты, которых вы назвали, сыграли очень хорошо. Слепец – у нас отлично действовало меньшинство. Это очень важно, поэтому Кирилл вместе с вратарем сыграли главную роль.

- Если вернуться к началу турнира, вы бы стали Виталия Кравцова использовать в центре? Или он на фланге полезнее?

- Он и сейчас получает удовольствие от игры в центре. Потому что больше пространства для творчества. Он на вбрасываниях стал намного лучше, в обороне прибавил, с шайбой лучше работает. Я вижу, что будущее Кравцова – в центре.

- Еще три месяца назад Виталий не хотел ехать на чемпионат. У вас состоялся разговор – о чем?

- Ну не знаю. У нас все нормально сложилось при первой же встрече. У нас не было особых бесед. Просто поговорили, определили ему роль. И он ее неплохо выполнял.

А как вы думаете? В этом возрасте для молодежи очень важен личный контакт. Без этого никуда.

- В целом итог чемпионата…

- Положительный! Я доволен тем, что среднее звено (тройка Кравцова) очень сильно сыграло, плюс вратарь.

- Может, стоило взять на этот турнир Хованова, Завгороднего, Чеховича?

- Это я комментировать не буду.

- Но ведь вам не хватило реализации, - напирал журналист.

- Какой реализации? Глупости говорите! – отмахнулся Брагин. – Если шайба в полуфинале останавливается на ленточке, но не пересекает ее, лежит полубоком – при чем тут реализация? Или вот Кравцов бросает в пустые ворота, попадает в черенок. А это что? Моментов как раз хватило. Просто не смогли забить второй гол, вот и все.

- Кочетков и Тарасов – два очень сильных вратаря. Почему решили сделать ставку на первого?

- Какая ставка? Кочетков здорово показал себя с чехами и канадцами. Он выиграл эту дуэль, вот и все.

- У вас были какие-то ошибки с составом?

- Никаких ошибок нет.

- Марк Рубинчик?

- А кто сильней?

- Это другой вопрос.

- Рубинчик был запасным. Он неплохо сыграл товарищеские матчи, поэтому сразу попал в заявку.

- Трибуны снова были против вас. Готовили своих игроков к этому?

- Особо нет. Самое главное – не обращать внимания на общий фон. Изначально ясно, что болеть будут за швейцарцев. Они более слабые в хоккейном смысле. Чему же удивляться?

- Было много критики в адрес вашего капитана Клима Костина, который вел себя не очень хорошо. Вы как-то с ним поговорили?

- Не комментирую!

- Чем вам помог консультант Олег Знарок?

- Я же сказал, это положительная энергетика. Очень бурное обсуждение всех деталей каждого матча. Это все идет на пользу. Очень хорошие эмоции шли в команду от Знарка.

- Вы останетесь в молодежной сборной на следующий год?

- У меня контракт.

Интервью всех игроков + цитату Валерия Брагина смотрите на видео