Валерий Брагин: Нам не хватило реализации? Какие глупости вы говорите! (видео)

После матча за бронзу Россия – Швейцария (5:2) интервью журналистам дал наш главный тренер Валерий Брагин.
- Эти бронзовые медали для вас – разочарование или победа?
- После поражения в полуфинале от сборной США (1:2) был неприятный осадок. А теперь, после швейцарцев (5:2), есть положительные эмоции. Мы ребятам об этом говорили, что матч очень важный. Нужно уехать из Канады с хорошим настроением. Чемпионат прошел, кроме одной игры, на успешном уровне. И чтобы остался положительный осадок, нам нужно было провести удачно этот матч за бронзу.
- Что сейчас у вас внутри?
- Сложно сказать. Есть какое-то удовлетворение. Но когда все эмоции уйдут, думаю, останется мысль – мы могли взять что-то большее.
- Но ребята в раздевалке поздравляли друг друга с бронзой.
- А как еще? Мы вместе празднуем. Так после каждой победы. Говорю же, что есть положительные эмоции.
- Кто для вас – главное открытие чемпионата? Кирилл Слепец? Петр Кочетков?
- Эти хоккеисты, которых вы назвали, сыграли очень хорошо. Слепец – у нас отлично действовало меньшинство. Это очень важно, поэтому Кирилл вместе с вратарем сыграли главную роль.
- Если вернуться к началу турнира, вы бы стали Виталия Кравцова использовать в центре? Или он на фланге полезнее?
- Он и сейчас получает удовольствие от игры в центре. Потому что больше пространства для творчества. Он на вбрасываниях стал намного лучше, в обороне прибавил, с шайбой лучше работает. Я вижу, что будущее Кравцова – в центре.
- Еще три месяца назад Виталий не хотел ехать на чемпионат. У вас состоялся разговор – о чем?
- Ну не знаю. У нас все нормально сложилось при первой же встрече. У нас не было особых бесед. Просто поговорили, определили ему роль. И он ее неплохо выполнял.
А как вы думаете? В этом возрасте для молодежи очень важен личный контакт. Без этого никуда.
- В целом итог чемпионата…
- Положительный! Я доволен тем, что среднее звено (тройка Кравцова) очень сильно сыграло, плюс вратарь.
- Может, стоило взять на этот турнир Хованова, Завгороднего, Чеховича?
- Это я комментировать не буду.
- Но ведь вам не хватило реализации, - напирал журналист.
- Какой реализации? Глупости говорите! – отмахнулся Брагин. – Если шайба в полуфинале останавливается на ленточке, но не пересекает ее, лежит полубоком – при чем тут реализация? Или вот Кравцов бросает в пустые ворота, попадает в черенок. А это что? Моментов как раз хватило. Просто не смогли забить второй гол, вот и все.
- Кочетков и Тарасов – два очень сильных вратаря. Почему решили сделать ставку на первого?
- Какая ставка? Кочетков здорово показал себя с чехами и канадцами. Он выиграл эту дуэль, вот и все.
- У вас были какие-то ошибки с составом?
- Никаких ошибок нет.
- Марк Рубинчик?
- А кто сильней?
- Это другой вопрос.
- Рубинчик был запасным. Он неплохо сыграл товарищеские матчи, поэтому сразу попал в заявку.
- Трибуны снова были против вас. Готовили своих игроков к этому?
- Особо нет. Самое главное – не обращать внимания на общий фон. Изначально ясно, что болеть будут за швейцарцев. Они более слабые в хоккейном смысле. Чему же удивляться?
- Было много критики в адрес вашего капитана Клима Костина, который вел себя не очень хорошо. Вы как-то с ним поговорили?
- Не комментирую!
- Чем вам помог консультант Олег Знарок?
- Я же сказал, это положительная энергетика. Очень бурное обсуждение всех деталей каждого матча. Это все идет на пользу. Очень хорошие эмоции шли в команду от Знарка.
- Вы останетесь в молодежной сборной на следующий год?
- У меня контракт.
Интервью всех игроков + цитату Валерия Брагина смотрите на видео